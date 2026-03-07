Vaquero (PNV) afirma que falta que las mujeres "completen el salto de tener más poder" e "influencia" en política

En un encuentro realizado en la sede de Sabin Etxea, empresarias de Gipuzkoa transmitieron a la vicelehendakari primera del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, que, si el avance hacia la igualdad real en el entorno empresarial mantiene el ritmo actual, serán necesarios 123 años para alcanzarla. Esta proyección, compartida durante una mesa redonda en Bilbao, sirvió de antesala para la reflexión sobre la situación de las mujeres en el acceso a puestos de decisión y liderazgo político en Euskadi, según reportó el medio Europa Press.

Durante la actividad, celebrada en vísperas del Día Internacional de la Mujer, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, subrayó que, aunque las mujeres han logrado una mayor presencia numérica en la política, aún no han alcanzado una influencia real en la toma de decisiones. Vaquero afirmó que falta que las mujeres “completen el salto de tener más poder” e "influencia" en la política y en otros ámbitos, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. La participación se enmarca en una serie de actos realizados por el PNV en Bilbao, con la intención de visibilizar tanto los avances como los desafíos pendientes en materia de igualdad.

Vaquero detalló que el aumento en la presencia femenina en la política ha sido posible en parte por la Ley de Igualdad, la cual abrió espacios y facilitó una mayor cuota de representación. No obstante, remarcó que aún resta que las mujeres accedan a posiciones donde se ejerza un auténtico liderazgo. “Nos falta, con esas cuotas, alcanzar el poder, y creer que podemos hacerlo, no para desplazar a los hombres de la política ni de la sociedad, sino para tener nuestro sitio en la sociedad, porque somos la mitad de la sociedad y, por lo tanto, como mínimo, tenemos que tener ese espacio”, sostuvo la portavoz, de acuerdo con Europa Press.

La vicelehendakari Ibone Bengoetxea, durante su intervención, abordó la persistencia de diversas formas de violencia hacia las mujeres, desde las violencias explícitas hasta aquellas que permanecen menos visibles en el día a día. Bengoetxea manifestó que episodios como la violencia vicaria, así como la difusión de vídeos de contenido sensible relacionados con menores, evidencian que existen importantes carencias en la erradicación de la desigualdad. “Falta algo cuando hay violencias machistas y mujeres asesinadas. Falta algo cuando hay violencia vicaria, falta algo cuando aquí en Arrigorriaga hay una menor es grabada y esos vídeos se pasan”, declaró Bengoetxea, según consignó Europa Press.

En cuanto a la desigualdad económica, Bengoetxea hizo referencia a datos oficiales que muestran una brecha salarial anual de 6.000 euros entre mujeres y hombres en Euskadi. También indicó que las mujeres jubiladas reciben pensiones un 32% inferiores respecto a sus homólogos masculinos. “Es posible que algunas de nosotras que estamos en situaciones de responsabilidad y bien pagadas, no tengamos esa brecha con nuestros compañeros masculinos, pero somos una minoría”, señaló la vicelehendakari, según publicó Europa Press.

Además, la carga de trabajo no remunerado continúa recayendo de forma desigual. Según detalló Bengoetxea, las mujeres de entre 25 y 34 años dedican dos horas más a la semana que los hombres a las tareas domésticas y 16 horas adicionales a la crianza de hijos. Entre las mayores de 55 años, el tiempo extra invertido en labores domésticas alcanza las seis horas semanales. “Eso es desigualdad real”, afirmó Bengoetxea durante la mesa redonda.

El encuentro, moderado por la burukide de Igualdad Miren Martiarena, contó también con la participación de la presidenta del ABB Jone Berriozabal, la presidenta de Eudel Esther Apraiz, y la secretaria general de EGI Iraia Pinedo. Al finalizar la mesa, se procedió a la lectura de la declaración del EBB, la ejecutiva nacional del PNV, que con motivo del 8 de marzo reivindicó “la fuerza infinita” de las mujeres. Esta intervención tuvo lugar después de una concentración que reunió a 200 mujeres del partido en la Plaza de la Convivencia de Bilbao, según detalló Europa Press.

Las participantes coincidieron en la necesidad de que las mujeres no solo ocupen espacios de representación sino que asuman roles de liderazgo y puedan ejercer influencia real. Vaquero remarcó que la política requiere de la huella propia de las mujeres, sin tener que recurrir a modelos masculinizados. También se destacó la importancia del empoderamiento y del apoyo mutuo entre mujeres durante el proceso de acceso a cargos de poder.

El medio Europa Press informó que la brecha de representación no se limita exclusivamente a la política. Vaquero observó la dificultad para identificar referentes femeninos en distintos ámbitos y enfatizó que localizar mujeres vascas que hayan alcanzado posiciones políticas de alto nivel es una tarea compleja. La falta de figuras representativas refuerza la percepción sobre los obstáculos que afrontan las mujeres para alcanzar puestos de máxima responsabilidad.

La ley de igualdad, según defendieron las participantes citadas por Europa Press, resultó esencial para incrementar la presencia cuantitativa de las mujeres en instituciones y organismos de decisión. Sin embargo, coincidieron en que este avance requiere de un nuevo impulso para traducirse en influencia efectiva y en la ocupación de espacios de auténtico liderazgo.

Durante el evento quedó reflejado que las mujeres que sí acceden a posiciones con mejores condiciones salariales representan una excepción, lo cual no altera la tendencia predominante en el conjunto de la sociedad. Según los datos aportados en la mesa redonda, la brecha económica y la asimetría en la distribución de las labores del hogar son indicadores que evidencian la vigencia de una desigualdad estructural. Europa Press remarcó que las violencias sufridas por las mujeres, ya sean explícitas o sutiles, condicionan tanto el desarrollo personal como profesional y requieren de acciones decididas desde las instituciones y la sociedad en su conjunto.

En los discursos y reflexiones, tanto Vaquero como Bengoetxea manifestaron el convencimiento de que la igualdad real solo será posible si las mujeres logran acceder al poder y ejercerlo desde sus propias perspectivas, sin la necesidad de replicar patrones masculinos. El acto organizado por el PNV en Bilbao se presentó como una muestra de las demandas y el compromiso de figuras políticas vascas en la lucha por una mayor equidad de género, una causa que, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, sigue siendo urgente en todos los niveles de la vida social e institucional.