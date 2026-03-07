Un joven muere aplastado por su coche mientras lo reparaba en la sierra madrileña

Madrid, 7 mar (EFE).- Un joven de 23 años ha muerto este viernes por la noche aplastado por su coche mientras realizaba una reparación en él en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra, informó el 112 de la Comunidad de Madrid.

El suceso tuvo lugar en torno a las 22:58 horas en la calle Pastrana de la localidad de la sierra madrileña.

Cuando llegó el SUMMA112 únicamente pudo confirmar el fallecimiento del joven.

Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del joven de debajo del vehículo.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso. EFE