Sumar exige garantizar el aborto y acabar con el acoso a las puertas de las clínicas

Madrid, 7 mar (EFE).- En víspera del 8M, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, firman un artículo en el que exigen garantizar el derecho al aborto y acabar con "actos ofensivos e intimidatorios" a las puertas de las clínicas, a las que llegan mujeres para ejercer ese derecho.

El artículo, titulado 'Garantizar el aborto. Acabar con el acoso' y avalado por todas las diputadas de Sumar, se ha publicado este sábado en la Tribuna Abierta de eldiario.es al hilo del Día de la Mujer, que se celebra este domingo, y la reivindicación de derechos.

En el texto, Díaz y Barbero insisten en que "ningún derecho está plenamente garantizado por figurar en la ley" y recuerdan que el aborto, legalizado hace más de 40 años, sigue siendo un derecho "negado o limitado a cientos de mujeres".

Pese a que en 2023 se logró reformar la ley para considerar un delito los actos intimidatorios o coactivos a las puertas de las clínicas acreditadas, las mujeres que acuden "siguen sufriendo hostigamiento y acoso".

Mediante el artículo 172 quater del Código Penal se reconoció, recuerdan Díaz y Barbero, "que las pacientes y profesionales de las clínicas acreditadas viven cada día una intimidación a fin de impedir el acceso a una prestación sanitaria legalmente reconocida".

"No se concentran en las puertas de las clínicas a cantar y rezar, sino para influir y coaccionar a las mujeres que quieren ejercer este derecho básico".

Pese a la bienintencionada reforma, la autoras del texto consideran que las resoluciones judiciales interpretan de forma restrictiva el artículo por lo que Sumar ha registrado una propuesta de modificación para "cerrar esas grietas" y que "la protección frente al hostigamiento se cumpla".

En el artículo, Díaz y Barbero explican que la propuesta de modificación exige que se prohíban las concentraciones, manifestaciones y vigilias en un perímetro de seguridad de 200 metros alrededor de las clínicas.

Y es que, señalan las autoras, "el aborto debe poder ejercerse como una prestación sanitaria, y no como una carrera de obstáculos y hostigamiento.

Y para ello, insisten, "el Estado no puede mirar para otro lado, tiene que proteger" porque "si la libertad depende del miedo, no es libertad y si la ley no basta para garantizarla, debe cambiar".EFE

EFE

