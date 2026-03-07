Santander, la ciudad con más precipitación acumulada este sábado, 34,2 litros por m2

Santander, 7 mar (EFE). Santander ha sido la localidad española con más precipitación acumulada este sábado, con 34,2 litros por metro cuadrado, mientras que la siguiente ha sido Jalance, en Valencia, con 33,2, según los datos que publica la Agencia Estatal de Meteorología.

Con las últimas mediciones recogidas a las 19.30 horas, sitúa a otras localidades de Tarragona, Girona, Barcelona y Castellón entre las que más precipitación acumulada ha registrado este sábado, cuando una dana ha pasado por el país, dejando lluvias en toda la península.

Cantabria ha estado en alerta amarilla por lluvias en el interior, el centro y Valle de Villaverde hasta las 12.00 horas.

De hecho, el municipio de San Roque de Riomiera, en la zona central cántabra, ha sido el décimo que ha registrado en España la mayor precipitación acumulada, 26 litros por metro cuadrado, a las 13.00 horas. EFE