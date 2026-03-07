Sábado, 7 de marzo de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2027 (F)

Redacción Deportes. La selección española femenina de fútbol, campeona del mundo, disputa este sábado contra la de Ucrania en Antalya (Turquía) el segundo partido de clasificación para el Mundial, que estuvo cerca de suspenderse por el conflicto bélico en Oriente Medio.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. La primera jornada de LaLiga EA Sports tras las semifinales de la Copa del Rey enfrenta este sábado en el Metropolitano a los dos finalistas, Atlético de Madrid y Real Sociedad, y a los dos perdedores, el Athletic y el líder Barcelona, que visita San Mamés. Además, se juegan los partidos Osasuna-Mallorca y Levante-Girona.

. Además, previas de los partidos del domingo: Villarreal-Elche, Getafe-Betis, Sevilla-Rayo Vallecano y Valencia-Alavés.

TENIS INDIAN WELLS

Redacción Deportes. El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, juega este sábado contra el búlgaro Grigor Dimitrov, mientras que italiano Jannik Sinner, segundo del ránking, que ya ha vencido en 65 minutos al checo Dalibor Svrcina (109) en el debut de ambos en el torneo Masters 1.000 de Indian Wells, California (EEUU).

FÚTBOL ELECCIONES BARCELONA

Barcelona. En una entrevista con la Agencia EFE, el expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu atribuye a una "persecución" judicial sus imputaciones por su gestión al frente del club, pero recuerda que nadie ha podido acusarlo de quedarse dinero.

FÚTBOL COPA INGLATERRA

Redacción Deportes. El Arsenal, líder de la Premier League, visita este sábado al Mansfield, de la tercera categoría, en la quinta ronda (octavos de final) de la Copa Inglaterra, fase en la que el Chelsea juega en el campo del Wrexham (2ª) y en la que se ven las caras el Newcastle y el Manchester City.

BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción Deportes. La Liga Endesa de baloncesto se reanuda este sábado, tras las disputa la Copa del Rey y del doble compromiso de España ante Ucrania rumbo al Mundial, con los primeros partidos de la vigésima primera jornada: Baxi Manresa-La Laguna Tenerife, MoraBanc Andorra-Casademont Zaragoza y San Pablo Burgos-Surne Bilbao Basket.

AUTOMOVILISMO G.P. AUSTRALIA F1

Redacción Deportes. El británico George Russell (Mercedes) partirá desde la pole en el primer gran premio de la temporada, el de Australia. La segunda posición en la sesión clasificatoria fue para su compañero de escudería, el italiano Kimi Antonelli, y la tercera para el Red Bull del francés Isack Hadjar.

CICLISMO STRADE BIANCHE

Redacción Deportes. Llega este sábado uno de los momentos más esperados del comienzo de la temporada de clásicas: la vigésima edición de la Strade Bianche, la prueba de los caminos de tierra que pondrá original escenario para el debut estacional del esloveno Tadej Pogacar, quien medirá fuerzas con un buen número de rivales de entidad, como Tom Pidcock, Wout Van Aert o la nueva figura francesa Paul Seixas.

PARALÍMPICOS MILÁN-CORTINA 2026

Milán (Italia). Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 reparten este sábado las primeras medallas, en seis carreras de descenso de esquí alpino y las seis de esprint de biatlón.

. Audrey Pascual, en descenso de esquí alpino; e Higinio Rivero, en esprint 7,5 km de biatlón, bazas españolas.

AUTOMOVILISMO DÍA MUJER

Madrid. Hace poco más de un mes que la piloto de rally-raid Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) llegó del Dakar. A los ocho años no compitió en un ‘kart’ por falta de “figuras femeninas” en las que fijarse, a los 18 participó en su primera prueba como piloto y a los 32 se convirtió en la primera mujer española en ganar un Dakar, en la categoría Challenger. Por Pula Yue Alonso.

AGENDA INFORMATIVA

AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 3 (02:30 a 03:30) y sesión de clasificación (06:00 a 07:00) del Gran Premio de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne.

- Entrevista con la piloto español Cristina Gutiérrez con motivo del día del la mujer. Por Pula Yue Alonso.

- IndyCar Series. Segunda carrera: Good Ranchers 250, en Avondale, Arizona (EEUU). Carrera.

BALONCESTO

- Liga Endesa. 21ª jornada (FOTO): Baxi Manresa-La Laguna Tenerife (18.00), MoraBanc Andorra-Casademont Zaragoza (20.00) y San Pablo Burgos-Surne Bilbao Basket (21.00).

. Última hora de los partidos Basquet Girona-Unicaja, Río Breogán-Barça, Asisa Joventut-Covirán Granada, Valencia Basket-UCAM Murcia, Kosner Baskonia-Hiopos Lleida y Dreamland Gran Canaria-Real Madrid.

- NBA: Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers y Detroit Pistons-Brooklyn Nets (00.00), Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks-Utah Jazz (02.00) y Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors (02.30).

BALONMANO

- Fase de clasificación para el Europeo femenino: España-Austria, en Algeciras (19.30).

- Liga Asobal. 20ª jornada: Viveros Herol Nava-Caserío Ciudad Real (16.30), ABANCA Ademar León-Ángel Ximénez Puente Genil (18.00), Sanicentro Guadalajara-Frigoríficos Morrazo (19.30) y Logroño-Recoletas At. Valladolid (20.30).

CICLISMO

- 20ª Strade Bianche masculina, de 203 km con salida y meta en Siena (Italia).

- 12ª Strade Bianche femenina, de 133 en Siena (Italia).

- Previa de la París Niza.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Gigante masculino en Kranjska Gora (Eslovenia) (09.30 y 12.30).

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Val di Fassa (Italia) (10.45).

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo. Prueba en Lahti de esquí de fondo, con Jaume Pueyo (Finlandia) (17.00).

FÚTBOL

- Fase de clasificación para el Mundial femenino 2027: Ucrania-España, en Antalya (Turquía) (18.00).

- LaLiga EA Sports. 27ª jornada (FOTO): Osasuna-Mallorca (14.00), Levante-Girona (16.15), Atlético de Madrid-Real Sociedad (18.30) y Athletic-Barcelona (21.00).

. Previas de los partidos Villarreal-Elche, Getafe-Betis, Sevilla-Rayo Vallecano y Valencia-Alavés.

- Entrevista con el expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu. (FOTO)

- Acto de campaña del candidato a las elecciones del FC Barcelona Joan Laporta (11.00. Casino del Centre (carrer d'Enric Prat de la Riba, 337).

- Acto de campaña del candidato a las elecciones del FC Barcelona Víctor Font (12.00. Penya Barcelonista de Vilafranca del Penedès - Sala La Nit. Rambla de Sant Francesc, 25).

- LaLiga Hypermotion. 29ª jornada. Huesca-Albacete (16.15), Real Sociedad B-Castellón (16.15), Burgos-Mirandés (18.30), Málaga-Valladolid (21.00).

. Previas de los partidos Las Palmas-Ceuta, Andorra-Sporting, Racing Santander-Córdoba, Leganés-Eibar, Deportivo-Granada.

- Copa Inglaterra (quinta ronda): Mansfield-Arsenal (13:15), Wrexham-Chelsea (18:45) y Newcastle-Manchester City (21:00).

- Liga alemana (jornada 25): Colonia-Dortmund (18:30).

- Liga francesa (jornada 25): Toulouse-Marsella (21:05).

- Liga italiana (jornada 28): Cagliari-Como (15:00) y Juventus-Pisa (20.45).

- Portugal: Braga-Sporting (19.00).

- EEUU. MLS: DC United-Inter Miami (22.30).

FÚTBOL SALA

- Primera División. 21ª jornada: Ind. Santa Coloma-Peñíscola (13.15), Jaén-Noia (17.30), O Parrulo-Ribera Navarra (19.00) y Osasuna Magna Xota-Manzanares (29.30).

GOLF

- LIV Golf. Torneo de Hong Kong, en el club Fanling (hasta 8).

- DP World Tour. Abierto de Johannesburgo (Sudáfrica), en el club Houghton (hasta 8).

- PGA Tour. Arnold Palmer Invitational, en el Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida (EEUU) (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Puerto Rico, en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande (hasta 8).

JUDO

- Grand Prix de Linz (Austria) (hasta 8).

PARALÍMPICOS

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Medallas en esquí alpino y biatlón.

RUGBY

- Seis Naciones. 4ª jornada: Escocia-Francia (15.10) e Italia-Inglaterra (17.40).

- World Rugby Sevens. Torneo en Vancouver (Canadá) (y 8).

TENIS

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

WATERPOLO

- Copa de la Reina, en Sabadell (hasta 8). Semifinales (11.30 y 13.00).

- Eurocopa. Octavos, vuelta: Radnicki (SRB)-CN Barcelona, Sabac Elixir (SRB)-Sabadell y Terrassa-Oradea (RUM).

