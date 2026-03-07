PNV reprocha al Gobierno que no informe sobre la postura adoptada ante el ataque de EEUU a Irán ni dé explicaciones

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha asegurado que no cree en los "eslóganes" de 'si o no a la guerra', y ha censurado a Gobierno de Pedro Sánchez que no informe sobre la postura adoptada ante el ataque de EEUU a Irán ni dé explicaciones a la ciudadanía. Además, ha defendido "que se dé paso a la diplomacia y al derecho internacional", y ha instado a saber "posicionarse en ese nuevo mundo" que se está creando.

En una entrevista concedida a 24 horas de TVE, recogida por Europa Press, Vaquero ha opinado, de esta forma, sobre la posición adoptada por el presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, de enarbolar el 'no a la guerra' e impedir a EEUU usar las bases de Rota y Morón para el conflicto bélico en Oriente Medio.

La dirigente jeltzale ha señalado que "es un tema complicado" del que no están teniendo la información que se debería por parte del Gobierno. "Evidentemente, nosotros respetamos ante todo el derecho internacional y los derechos humanos. Creemos que Europa se tiene que fortalecer también en temas de defensa, pero que ya no sólo vale decir 'no a la guerra' o 'si a la guerra', sino que tenemos que explicar nuestra posición y conocer qué es lo que está pasando en el mundo", ha explicado.

Tras considerar que "las grandes potencias y los grandes líderes mundiales han decidido que el mundo tiene que cambiar", ha insistido en que Europa "se tiene que posicionar en ese nuevo mundo, con el mayor respeto a los derechos humanos y al derecho internacional", pero hay que "dar un paso más, y marcar el rumbo y la estrategia" a seguir.

La portavoz jeltzale ha subrayado que no cree "en esos eslóganes de 'si a la guerra' o 'no a la guerra'", sino que "la ciudadanía merece más explicaciones, saber qué es lo que está pasando, y por qué se toman ese tipo de posiciones".

"Nosotros vamos a defender que se dé paso a la diplomacia, al derecho internacional, que se respeten los derechos humanos, pero teniendo muy claro que el mundo está cambiando, que el mundo no va a ser el que era antes, que los aliados y las alianzas mundiales están cambiando, y tenemos que saber posicionarnos en ese nuevo mundo", ha manifestado.

LEGISLATURA ESTATAL

Sobre la legislatura estatal, ha reiterado que "el botón para disolver las cámaras lo tiene el presidente Sánchez, no los grupos". En todo caso, ha recordado que el mandato "se inició con una mayoría bastante débil".

"El Gobierno tiene un pacto de investidura con diferentes grupos políticos. En base a esos pactos, su cumplimiento o no, la legislatura va siguiendo su cauce. Nosotros en estos momentos le estamos dando apoyo, aunque es verdad que somos críticos por cómo se están dando esos avances, porque siempre estamos esperando al último momento para cumplir los pactos de investidura", ha indicado, para recordar que otros grupos "han roto" con el Ejecutivo.

"Hay una mayoría negativa en estos momentos en el Congreso de los Diputados, y es difícil estar de acuerdo con todos a la vez, como se está viendo cuando han caído los decretos leyes. Tejer esas alianzas es complicado, pero quien tiene el botón de finalizar la legislatura es el presidente", ha insistido.

Por ello, considera que las elecciones se celebrarán cuando "más interese" a Sánchez. "El Gobierno dice que van a terminar esta legislatura. Ya veremos", ha apuntado.

RELACIONES CON EL PP

Maribel Vaquero ha afirmado que su partido no ha cambiado de postura sobre el Partido Popular por que el líder jeltzale se haya reunido con el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, o por que asistiera a un desayuno en el que este intervenía.

"Creo que el PP, desde la moción de censura, tuvo ahí un gran encontronazo con nuestro partido, nos han criticado en numerosas ocasiones diferentes portavoces, incluso del Congreso, y nosotros siempre hemos mantenido la misma postura", ha indicado.

La dirigente jeltzale ha explicado que su formación dialoga con todas las fuerzas políticas, excepto con Vox, y mantiene "una relación de respeto con todas ellas". "Bienvenido sea si cambian el rumbo y quieren mantener con nosotros una relación de respeto", ha manifestado. En cualquier caso, ha rechazado "tajantemente" que su partido pudiera alcanzar ningún tipo de acuerdo con un Gobierno de PP y Vox.

LEY DE SECRETOS OFICIALES

Sobre la Ley de Secretos Oficiales, ha recordado que hay grupos que ya han anunciado enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Información Clasificada del Gobierno, y le ha emplazado a recuperar un la Proposición del Grupo Vasco que ya fue tomada en consideración en febrero de 2024, y que presente enmiendas para incluir sus plantemientos.

A su juicio, "es necesario cambiar esa ley" porque sigue la norma franquista de 1968, y hay que adaptarla "a lo que es un Estado democrático de derecho". Por ello, ha reiterado que, "si no es posible hacer una nueva, tal como quiere en estos momentos el Gobierno", se recurra a la Proposición de ley del PNV y, "vía enmienda, modifiquen o propongan lo que crea necesario".

"Hablemos de ello. Yo creo que hay mayorías suficientes entre los diferentes grupos para que deje de tener en vigor una ley franquista y llegar a conseguir una ley de secretos oficiales acorde a un Estado Democrático de Derecho", ha subrayado, para reiterar que depende del Ejecutivo.