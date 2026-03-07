Misa Rodríguez y Athenea, principales novedades de España frente a Ucrania

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- Las madridistas Misa Rodríguez y Athenea del Castillo son dos de las novedades en la alineación de España para el encuentro contra Ucrania en Antalya (Turquía), el segundo de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, después de la victoria de las españolas contra Islandia.

Misa regresaba a la convocatoria después de no entrar en una lista de la selección desde los Juegos de París 2024, ante la ausencia de Cata Coll por lesión, pero la elegida para el primer encuentro fue Adriana Nanclares. En el centro del campo y la delantera, la seleccionadora Sonia Bermúdez introduce varios cambios respecto al once contra Islandia.

España saldrá con un once formado por Misa Rodríguez; Jana, María Méndez, Laia Codina, Lucía Corrales; Vicky López, Clara Serrajordi, Alexia Putellas; Athenea, Edna Imade y Salma Paralluelo. EFE