Chambao celebra 25 años de vigencia, de Benidorm Fest al oficioso "himno de Andalucía"

Madrid, 7 mar (EFE).- A pesar de cumplir 25 años de existencia, cuando acuñó el llamado 'flamenco chill', Chambao celebra su vigencia con un disco repleto de colaboraciones, de Alejandro Sanz a Ricky Martin, justo en un momento en el que su influencia se deja sentir en generaciones jóvenes, de Judeline a la última canción en ganar Benidorm Fest.

Precisamente el cocreador del tema que se alzó con la victoria en ese festival, Tony Grox, no ocultaba la influencia de 'Ahí estás tú', uno de los éxitos más celebrados de Chambao que, tras haber puesto sintonía a la campaña turística institucional de Andalucía de manera icónica, es visto por muchos de manera oficiosa como el auténtico "himno" de la región.

"Comentarios como esos, como el de Tony Grox, forman parte de esta celebración y yo los agradezco muchísimo", reconoce en una charla con EFE quien ha sostenido el proyecto musical desde el principio, la compositora y cantante María del Mar Rodríguez (Málaga, 1975), sencillamente conocida como La Mari.

Venía de publicar en 2024 el libro 'En la cresta del ahora', en la que hablaba de su etapa de adicción, del cáncer que había sufrido hacía años y una dolorosa ruptura sentimental, una obra amarga pero necesaria para afianza su proceso de "vulnerabilidad y reconstrucción".

Podría ser una perfecta candidata para ilustrar la palabra "resiliencia" en el ámbito musical. "Esa resiliencia está en el día a día, en la capacidad que tengas de adaptarte a la nueva situación, de transitar por lo que estás pasando y, a su vez, de caminar hacia delante con actitud", dice con humildad, después de ser intervenida recientemente de otro cáncer.

"Estoy como en una nueva piel mía, adaptándome y abrazando todas estas partes. Estoy en una etapa nueva de una María chiquita, que es valiente, que es fuerte y que también tiene miedo", afirma, antes de reconocer entre risas que en este cuarto de siglo "a María del Mar le han pasado más cosas que a Chambao"... y mira que han pasado".

El proyecto lo alumbraron los primos Daniel y Eduardo Casañ junto al productor Henrik Takkenberg, quien, recién llegado de Londres, insistió en "grabar algo" con aquellos chavales y añadir bases electrónicas a sus melodías relajadas, configurando un estilo "con personalidad" que llamaron 'flamenco chill'.

Ella, que se embarcó en el proyecto como coautora y vocalista y vivió el enorme éxito inicial de discos como 'Caminando' (2002) o 'Endorfinas en la mente' (2004), de repente se vio en la necesidad de superar su primer bache de salud y, a solas por las disensiones internas en la banda, hacer perdurar y extender ese legado frente a sus propios demonios, como si se hubiese quedado algo ajeno.

A medida que pasaban los años, sin embargo, comenzó a costar ver dónde empezaba La Mari y dónde acababa Chambao, razón quizás por la que entre sus deseos de futuro está un documental "sobre la parte musical, no tan enfocado en La Mari". "Es de justicia, porque siempre intentamos ponerle una cara a la música para darle las gracias a alguien y halagar, pero en definitiva lo que hay detrás son melodías, letras, horas y esfuerzos diferentes", explica.

Cuando llegó este aniversario, venía de un proceso muy fértil de composición, con canciones como 'Es por ti', 'Mañana' o 'Resiste' que han terminado colándose en 'Chambao 25 Aniversario' (Colores Nuevos/Satélite K/Monoprod), el álbum que publicó este viernes con un repaso a lo más granado de todos estos años y que le ha ayudado a poner foco en el presente rodeada de "amigos".

"No hay nadie que esté aquí por alguna estrategia, están porque quieren estar", destaca ante la "generosidad brutal" de artistas como Alejandro Sanz, que colabora en una nueva versión de 'Ahí estás tú', Pablo Alborán ('Desconocido'), Ricky Martin ('Duende del sur'), Camilo ('Despierta'), Manuel Carrasco ('Camino interior') o Estopa ('Pokito a poko'), por citar algunos.

La vigencia de Chambao no está solo en sus melodías ligeras y sosegantes, también en temas que trataba, como 'Papeles mojados', en su nueva versión con Malú. Ya hace 20 años ponía el acento en el drama de la inmigración en el Estrecho de Gibraltar, para muchos entonces una "veleidad anacrónica un tanto hippy" pero que, lejos de atenuarse, ha ido a más en el mundo.

"El mundo no está ya en esa energía. La bandera (que ondeaban) era blanca por la paz y creo que es necesario hoy día menos catalogar el término hippy como algo piojoso o sucio y más darse cuenta de lo que realmente promovían", reflexiona en un tiempo de "una dualidad muy fuerte entre buscar la calma, el respeto y cuidarse con la otra vertiente de la guerra" y la irritabilidad cotidiana.

Para insuflar otra energía, Chambao sale pronto de gira, la más extensa en muchos años. Arrancará el 24 de abril en la Fira de la Primavera de Martorell (Barcelona), en mayo pasará por América (en ciudades como Caracas el día 17, Miami el 20 o Bogotá el 24) y volverá en verano a Europa con una docena de fechas para ser parte, por ejemplo, del festival Río Babel de Madrid. EFE

