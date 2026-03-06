La comisión del Congreso que investiga el apagón citará a los primeros comparecientes tras las elecciones en CyL

La lista definitiva de personas a ser interrogadas por la comisión parlamentaria que estudia el apagón eléctrico nacional aún espera la revisión y acuerdo de los grupos políticos, quienes deben presentar los nombres hasta el 12 de marzo. Según detalló Europa Press, este proceso se retoma casi un año después del corte de suministro que afectó a buena parte del país el 28 de abril de 2025, y se enmarca en una investigación que había quedado paralizada por diferencias internas en el Congreso.

La comisión del Congreso, creada específicamente para esclarecer las causas del apagón, iniciará la ronda de comparecencias tras la celebración de las elecciones en Castilla y León el 15 de marzo, según informó Europa Press. El cronograma aprobado por la Mesa y los portavoces parlamentarios establece que, una vez cerrada la lista de comparecientes, la semana del 17 de marzo se efectuará un nuevo encuentro para aprobar el plan de trabajo basado en un borrador avanzado por los letrados y compartir los primeros nombres citados a declarar.

Europa Press señaló que los trabajos arrancarán casi al cumplirse un año del incidente, tras meses de retrasos derivados de la falta de consenso entre los grupos parlamentarios, que en primavera de 2025 acordaron por unanimidad investigar las causas del apagón. Pese a ello, el procedimiento se vio prolongado por la existencia de dos comisiones paralelas sobre el mismo tema, constituidas en noviembre ante la imposibilidad de un pacto inicial entre el Gobierno y la oposición. De acuerdo con Europa Press, ambas comisiones compartían integrantes, incluida la presidencia a cargo de Idoia Sagastizábal, diputada del PNV, pero la actividad simultánea terminó por unificarse tras la decisión del Pleno en febrero, que avaló la fusión.

En lo que respecta a otras investigaciones parlamentarias, el Congreso tiene en funcionamiento tres comisiones adicionales: la vinculada a la última DANA, la dedicada a los atentados en Cataluña del 17 de agosto, y la relativa a la Operación Cataluña. Estas últimas dos se conformaron en acuerdo entre el PSOE y formaciones independentistas (ERC y Junts) para facilitar el control de la Mesa de la Cámara, según consignó Europa Press. También están registradas y a la espera de trámite dos nuevas comisiones: una propuesta por Más Madrid y Sumar sobre los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y otra impulsada por el PSOE a raíz de la detención de Santos Cerdán, centrada en la investigación sobre la adquisición de mascarillas.

Las pesquisas sobre la llamada 'trama Koldo', asociadas a la compra de estos materiales sanitarios, tuvieron un primer impulso al inicio de la legislatura, aunque según Europa Press, avanzaron sin citar a los principales implicados y sin presentar conclusiones finales. En el Senado, donde el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta, los trabajos ya marchan desde el pasado julio en una comisión propia centrada también en el apagón nacional, indicó Europa Press.

La unificación de las dos comisiones que investigan el apagón en el Congreso se concretó solo después de que el Pleno así lo ratificara en febrero, poniendo fin a meses de incertidumbres sobre el procedimiento adecuado. Según explicó Europa Press, la intención inicial de que ambas comisiones funcionaran en paralelo fue abandonada una vez que se evaluó la necesidad de optimizar recursos y evitar duplicidades. Los grupos parlamentarios acordaron replicar los integrantes en las dos comisiones y mantener la misma estructura directiva, con la idea de ofrecer continuidad y coherencia en la conducción de la investigación.

Mientras tanto, las actividades relacionadas con el apagón nacional confluyen con el resto de las comisiones activas y las planteadas para futuras indagaciones, conformando un panorama de fuerte carga investigativa en la actividad legislativa. El foco de la comisión ahora unificada estará orientado a esclarecer las responsabilidades y causas exactas de la interrupción eléctrica, con la expectativa de que un año después del incidente, los interrogatorios y las comparecencias permitan arrojar claridad sobre lo ocurrido, tal como reportó Europa Press.