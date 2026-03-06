Espana agencias

Illa llama a no resignarse y a no "ser meros espectadores" ante la guerra

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento este viernes a no resignarse y a no "ser meros espectadores" ante la guerra, y asegura que Cataluña se compromete con la paz y con los derechos humanos.

"Estos días, el mundo se ha adentrado en un marco de guerra y conflicto. No nos podemos resignar y ser meros espectadores. Catalunya no se resigna. Catalunya se compromete con la paz, con los derechos humanos y con el derecho internacional", ha dicho durante el acto institucional del 8M, Día Internacional de las Mujeres.

Insiste en que comprometerse significa alzar la voz, defender los organismos internacionales basados en las leyes consensuadas y también actuar, y añade: "El Govern alza la voz y actuamos".

Además, ha recordado que "en cualquier guerra las mujeres son siempre las primeras víctimas", y reitera que Cataluña está comprometida con la defensa de los derechos y libertades de las mujeres de todo el mundo.

"Defendemos la dignidad de las mujeres frente a cualquier régimen o gobierno que la ataque. En Cataluña creo que tenemos el deber de ofrecer esperanza a las mujeres de todo el mundo que hoy están sufriendo injusticias", ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La mujer que denunció al exDAO pide "confidencialidad garantizada" de las pruebas tras el 'no' a la plena reserva

El representante legal de la denunciante sostiene que la divulgación previa de información sensible pone en peligro su identidad y seguridad, solicita medidas adicionales tras la negativa judicial a restringir el acceso total a mensajes, llamadas y audios recopilados

La mujer que denunció al

Jueza de la dana pide a Bomberos que diga cuándo se informó al Cecopi de la inundación en el parque de Chiva

La magistrada responsable de investigar el manejo de la catástrofe exige esclarecer en qué momento y por qué vía los responsables locales supieron que el parque de Chiva quedó fuera de servicio tras el temporal del 29 de octubre

Jueza de la dana pide

La AN rechaza la denuncia contra Óscar Puente por el siniestro de Adamuz por falta de competencia

El magistrado Antonio Piña determinó que el proceso legal presentado por la Asociación Libertad y Justicia contra el responsable de Transportes se tramitará en Montoro, Córdoba, tras descartar el órgano nacional su jurisdicción sobre el caso

La AN rechaza la denuncia

IU reclama al Gobierno que aclare si hay más documentación pendiente de desclasificar sobre el 23F

Enrique Santiago, portavoz de IU, exige respuestas sobre archivos secretos vinculados al golpe fallido de 1981, pidiendo transparencia sobre posibles documentos eliminados, cómo se controla su custodia y si existen más materiales reservados en ministerios relevantes

IU reclama al Gobierno que

Podemos, Ciudadanos, ACPV y CGT se adhieren a la petición de la jueza de la dana de investigar a Mazón

Las formaciones políticas y sindicatos personados en el proceso respaldan la iniciativa de la magistrada instructora, al considerar que existen hechos, atribuciones y evidencias que justifican depurar responsabilidades legales sobre el manejo de la crisis por parte del exmandatario

Podemos, Ciudadanos, ACPV y CGT
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una nueva DANA llega este

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

Pedro Sánchez afirma que en las relaciones entre EEUU y España debe primar la “colaboración” y no “la confrontación”

Ayuso viaja a Nueva York en plena crisis entre España y Estados Unidos: quiere atraer inversión y recogerá un premio

Interior elige como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

ECONOMÍA

Un experto en finanzas explica

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

Las mujeres migrantes afiliadas a la Seguridad Social ya alcanzan 1,3 millones y las latinoamericanas lideran con el 39% del total

Un padre alega abandono y maltrato para desheredar a cuatro de sus hijas y dejar sus bienes solo a una: el juez lo anula porque no hay pruebas

DEPORTES

Kylian Mbappé ya tiene carnet:

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

La UEFA sanciona al Real Madrid con el cierre parcial del Bernabéu por el saludo nazi de un aficionado durante un partido de Champions