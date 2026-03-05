Espana agencias

Rego reivindica el papel de la juventud en la defensa de la memoria democrática en "tiempos de guerra"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reivindicado este jueves el papel de la juventud en la defensa de la memoria democrática en "tiempos de guerra y agresiones militares e imperialistas", durante la inauguración de la exposición 'Nuevo Almanaque Nacional de Resistencias, Juventud y Memoria' en la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón.

Sira Rego ha destacado que la juventud está contribuyendo activamente a reflexionar sobre la memoria histórica y a construir identidades políticas comprometidas con el presente.

La ministra ha resaltado este "importantísimo ejercicio de memoria" en estos tiempos "terribles de guerras y agresiones militares e imperialistas", ha llamado a fortalecer una cultura de paz frente a los conflictos internacionales actuales y ha insistido en el 'no a la guerra'.

"Defender la paz no es defender solo, que es muy importante la ausencia de conflicto", sino "implicarse con determinación para generar las condiciones que eviten la violencia y que eviten los conflictos", ha señalado.

Para esta defensa Rego ha reivindicado "la memoria de un país que ha sufrido mucho, que ha sido víctima de la derecha golpista" y ha señalado que la exposición abierta este jueves, en la que jóvenes de 16 y 17 años exploran la memoria histórica vinculada al exilio republicano, es "un ejercicio de recuperación de los valores democráticos y de los valores de la libertad a través de la juventud".

"No existe una única juventud", sino "muchas juventudes" que están impulsando debates fundamentales para el país, ha subrayado la ministra.

Rego ha aclamado un modelo de sociedad basado en el estado social, el respeto al derecho internacional y los derechos humanos, y ha señalado que iniciativas culturales como esta contribuyen a reforzar esos mensajes desde el compromiso democrático de las generaciones jóvenes.

TORESS: EL 'NO A LA GUERRA', UN CLAMOR PARA LOS JÓVENES

En el mismo acto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado la postura de 'No a la guerra' del Gobierno y ha asegurado que es la posición que los jóvenes "claman desde su adolescencia y desde su formación espiritual".

Torres ha asegurado que los jóvenes que participan en esta exposición, que recoge trabajos realizados en la iniciativa 'Ruta al Exilio', "quieren un mundo sin más guerra" y ha precisado: "Defender nuestro país es defender la paz".

El ministro ha acusado "a la derecha y la ultraderecha" española de ir en contra de la defensa de España. "Tenemos un ejemplo muy reciente" como la guerra "con cuestiones inventadas" de Irak, en la que el Gobierno de Aznar se vio implicado con "toda la sociedad española en su contra" y que tuvo "repercusiones dramáticas en nuestro país", ha recriminado Torres.

"Parece que hay quien no se quiere ver en la historia y no quiere aprender de ella", ha apuntado el ministro.

"Queremos que nuestros hijos y los hijos de la gente (...) vivan en paz y no tengan que sufrir ningún conflicto político", ha añadido.

Torres ha señalado que está "absolutamente convencido" de que los jóvenes que participan en este proyecto "se oponen a cualquier guerra". "Quieren vivir su vida en paz y no como tuvieron que vivir nuestros abuelos, que tuvieron una guerra por un golpe ilegítimo e ilegal", ha enfatizado.

