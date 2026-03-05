Espana agencias

La Sierra de Francia Bike Race reúne a 250 ciclistas con Paco Mancebo de estrella

Redacción deportes, 5 mar (EFE).- Paco Mancebo, que rozó el podio dos veces con un cuarto puesto en el Tour de Francia de 2005 y un quinto en 2004, será uno de los 250 participantes que del 13 al 15 de marzo estará en la Sierra de Francia Bike Race, prueba que reunirá a ciclistas de 21 provincias de toda España.

La prueba, de tres etapas, se celebrará en el entorno del municipio salmantino de La Alberca, que espera recibir, según los organizadores, a unas tres mil personas entre participantes, acompañantes y los 125 niños que, coincidiendo con la última jornada, competirán en la Copa de Escuelas de ciclismo de montaña de Castilla y León.

Entre los participantes destacan Paco Mancebo, que correrá con su hijo, y la reconocida corredora de ciclocross Cristina Morán, ganadora de varias pruebas del circuito de la Copa de España.

Paco Mancebo, a un paso de cumplir los 50 años, es uno de los ilustres del pelotón nacional e internacional. Ha disputado siete Tours de Francia, un Giro de Italia y cuatro Vueltas a España, con un triunfo de etapa en la ronda española de 2005 en Ordino-Arcalís, por delante de Roberto Heras y Denis Menchov.

Además, fue cuarto en el Tour de Francia de 2005 y quinto en el de 2004, cuando era integrante del equipo Banesto/Illes Balears.

La Sierra de Francia Bike Race consta de tres etapas. La primera, el viernes 13, una cronoescalada nocturna de 4 kilómetros, la segunda una de montaña de 70 kilómetros con desnivel de 2.000 metros positivos y la tercera y última de 40 km con 1.000 positivos. EFE

