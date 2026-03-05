Espana agencias

1-0. O’Higgins vence a Tolima y da un paso al frente para alcanzar la fase de grupos

Guardar

María José Rey

Santiago de Chile, 4 mar (EFE).- El O’Higgins chileno consiguió este miércoles un importante triunfo por 1-0 ante el Deportes Tolima colombiano, y tomó ventaja en la serie para buscar la próxima semana, de visita en Ibagué, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El gol del volante argentino Francisco González sobre el final de los ocho minutos de reposición otorgados en el primer tiempo sentenció la victoria en tercera fase del torneo para el cuadro chileno, en el estadio El Teniente de Rancagua.

O’Higgins comenzó dominando y buscó proyectarse en ofensiva, pero rápidamente el partido se convirtió en un ida y vuelta en las áreas en el que el Tolima tuvo las mejores oportunidades para abrir el marcador.

El guardameta de los celestes, Gabriel Carabalí, defendió su arco evitando un primer gol de los tolimenses con una doble atajada, en el minuto 14, ante los disparos consecutivos del volante Jersson González y el delantero Adrián Parra.

Tras esos minutos de intensidad, el equipo rancagüino recuperó mayor control de la pelota, pero no lograba traducirlo en precisión para generar opciones en el área rival.

Los pijaos se asentaron más en el campo y se mostraron recuperados tras haber sufrido un temprano cambio por la lesión del mediocampista Edwar López, que fue sustituido a los seis minutos por Kelvin Flórez.

La adversidad, no obstante, volvió porque Flórez terminó expulsado con roja directa a los 37 minutos por una patada de riesgo en una acción involuntaria a la cabeza del zaguero y capitán Alan Robledo, que fue sustituido por Nicolás Garrido.

El encuentro se tornó cortado y, sobre el final del primer tiempo, hubo roces entre los jugadores de ambos equipos, que terminaron con tarjetas amarillas para el chileno Felipe Orgaz y Luis Sandoval por los colombianos.

El equipo del argentino Lucas Bovaglio se fue al descanso con la ventaja de 1-0 en el marcador, con el gol de González a pocos segundos del pitazo.

El volante ingresó al área sin ser registrado por la defensa tolimense para definir con un disparo al palo izquierdo, tras recibir un pase de un cabezazo de Luis Pavez ante un rechazo de la defensa del cuadro colombiano.

O’Higgins volvió con ímpetu en la segunda mitad para tratar de aumentar el marcador, aprovechando que el rival jugaba con 10 hombres, y probó con dos disparos del delantero paraguayo Arnaldo Castillo y otro desviado de Felipe Ogaz.

El volante Bryan Rabello tuvo el 2-0, en el minuto 64, con un remate de tijera que terminó saliendo por la última línea en el arco del meta brasileño Neto Volpi.

Al equipo dirigido por el colombiano Lucas González le costó generar ofensiva, más enfocado en contener a su rival, pero cuando llegaba en contragolpe fue peligroso con un remate de Jan Angulo.

El duelo se emparejó con la expulsión de Ogaz al recibir su segunda amarilla, a diez minutos del final, por una falta desde atrás sobre el colombiano Jersson González, pero los celestes finalizaron el partido poniendo contra las cuerdas al rival. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

1-2 Palestino clasifica para la fase de grupo en un final loco frente a la U de Chile

Infobae

3-0. Deportivo Cuenca golea a Libertad y pasa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Infobae

Los Hornets cortan el vuelo de los Celtics de Hugo González

Infobae

Sánchez lamenta el fallecimiento de Fernando Ónega, "cronista imprescindible de la Transición"

El reconocido periodista falleció a los 78 años, generando muestras de pesar en el ámbito político y mediático, donde fue destacado por su ética y aporte histórico a la comprensión del pasado reciente español, según mensajes de Pedro Sánchez y profesionales del sector

Sánchez lamenta el fallecimiento de

Rego considera que hay personas en la izquierda para ser candidatas pero que no es momento de hablar del "quién"

Mientras desde el gobierno subrayan la relevancia de definir primero estrategias y prioridades, Sira Rego insiste en que el debate interno debe concentrarse en propuestas y consensos, dejando en segundo término la elección de representantes para el futuro político progresista

Rego considera que hay personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De qué habla Pedro Sánchez

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

¿Por qué acabaron en Estonia 527.000 euros de una subvención del Gobierno de Ayuso para formar a agricultores madrileños?

Alicia Sánchez, más de 30 años luchando por la igualdad dentro de la Guardia Civil: “Cuando las mujeres lleguen a los altos puestos, esto va a mejorar mucho”

La Casa Blanca asegura que España está “de acuerdo con cooperar militarmente” y el Gobierno de Pedro Sánchez lo desmiente: “No se ha producido ninguna conversación”

Pedro Sánchez arrasa en redes a nivel internacional: roza el millón de seguidores en Instagram tras su choque con Trump por las bases de Rota y Morón

ECONOMÍA

La UE apuesta por el

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

El peor dato de emancipación en 130 años: los nacidos entre 1992 y 2001 viven más tiempo con sus padres

La morosidad de los inquilinos se dispara un 16,5% y bate récords: “No pagan el alquiler porque están en una situación límite”

Un hijo es excluido del testamento de su padre y acude a los tribunales para reclamar su herencia: la jueza le da la razón y declara nula la clausula de desheredación

Los días de permiso retribuido para cuidar a un enfermo no acaban con su alta hospitalaria si necesita reposo, sentencia el Supremo

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”