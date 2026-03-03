Espana agencias

La AN ratifica la orden de detención contra un hijo de Obiang y su cúpula por presunto terrorismo, secuestro y tortura

El magistrado Santiago Pedraz confirma la medida cautelar para altos responsables de seguridad de Guinea Ecuatorial, incluyendo a Carmelo Ovono, tras considerar pruebas significativas sobre crímenes violentos cometidos contra opositores, manteniéndose activa la búsqueda internacional de los procesados

Guardar

La persistencia de las órdenes internacionales de detención activas contra altos responsables de seguridad de Guinea Ecuatorial marca el desarrollo del caso, dado que hasta el momento los procesados no han cumplido con los llamamientos de comparecencia ante la justicia española, ni de forma presencial ni remota. Según consignó Europa Press, la Audiencia Nacional, a través de la Sala de lo Penal, ha recalcado que solo cuando los acusados se encuentren bajo la jurisdicción española se podrá proceder a tomarles declaración, exigiendo su presencia física para garantizar el procedimiento judicial.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, confirmó recientemente la orden de detención contra Carmelo Ovono, hijo del presidente Teodoro Obiang y actual viceministro de Seguridad Exterior, así como contra el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama, y el director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema. La decisión judicial, informó Europa Press, incluye la declaración de procesamiento de estos altos cargos por delitos de presunto terrorismo, secuestro y torturas cometidos contra opositores políticos.

El auto judicial al que accedió Europa Press señala que la representación de las víctimas había solicitado la resolución de las solicitudes de procesamiento, basando su petición en “el ingente volumen de evidencias obrantes contra los investigados”. Las órdenes de detención vigentes responden a la presunta implicación directa de Ovono, Obama y Nguema en el secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).

Estas órdenes fueron emitidas en febrero de 2024, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional instó al juez instructor a ampliar la persecución internacional de los señalados, tras estimar el recurso presentado por MLGE3R y secundado por las familias de las víctimas. La resolución judicial anterior había denegado esta medida, pero la presión ejercida por los recursos de la acusación y la presentación de nuevas pruebas motivó el cambio de criterio.

El proceso ha quedado marcado por la ausencia reiterada de los querellados frente a los requerimientos de la justicia española. Europa Press relató que los responsables de seguridad ecuatoguineanos han sido calificados como “en situación de rebeldía” por la Sala, al no presentarse a declarar pese a haber recibido facilidades como la opción de hacerlo mediante videoconferencia. No obstante, la Sala de lo Penal consideró que la comparecencia en remoto no satisface la puesta a disposición judicial efectiva de los investigados, por lo cual canceló las declaraciones previstas para febrero y priorizó el carácter presencial del acto.

La Audiencia Nacional advirtió que las órdenes de detención internacional mantienen su vigencia y que solo su efectiva ejecución permitirá avanzar en la instrucción del caso, recordando que hasta el momento los procesados permanecen fuera del alcance de la jurisdicción española. Este contexto jurídico ha producido un estancamiento en la obtención de declaraciones y en el avance hacia el juicio, situación que, según informó Europa Press, podría persistir mientras no se concrete la detención y traslado de los acusados.

El caso ha despertado atención tanto por la implicación directa de altos funcionarios de la seguridad nacional guineana como por la gravedad de los delitos investigados, que incluyen secuestro, desaparición forzada y tortura en el contexto de la represión a la oposición política. El MLGE3R y las familias de las víctimas han insistido a través de sus representantes legales en la relevancia de la investigación y han aportado documentación que, según consta en los autos revisados por Europa Press, sustenta la necesidad de las medidas cautelares adoptadas.

Europa Press detalló que la instrucción judicial ha identificado una serie de hechos que situarían a los procesados en el centro de operaciones contra miembros de la oposición, reforzando así la posición de la acusación y manteniendo la presión para que se logre la comparecencia de los señalados ante la Audiencia Nacional. Mientras tanto, el desarrollo futuro del caso dependerá de la cooperación internacional para la localización y entrega de los procesados.

Temas Relacionados

Audiencia NacionalTerrorismoSantiago PedrazCarmelo OvonoTeodoro ObiangNicolás ObamaIsaac NguemaGuinea EcuatorialMovimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera RepúblicaSecuestroEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Podemos pide salir de la OTAN y topar precios para que la ciudadanía no "pague las consecuencias" de los ataques a Irán

Podemos pide salir de la

Irene Montero reclama al Gobierno que "reconozca la responsabilidad del Estado" en la 'matanza del 3 de marzo' del 76

Casi medio siglo después de los asesinatos de Vitoria-Gasteiz, la eurodiputada exige que el Ejecutivo asuma la autoría institucional, denunció que los responsables aún siguen impunes y advirtió sobre el riesgo de perpetuar el olvido social

Irene Montero reclama al Gobierno

Ábalos pide como Koldo juzgar en la AN el 'caso mascarillas' para evitar duplicidad con el Supremo

El abogado del exministro solicita que la investigación sobre contratos de mascarillas pase íntegramente a la Audiencia Nacional tras aportar informes que evidencian solapamiento de causas y posibles vulneraciones procesales en la instrucción actual del Supremo

Ábalos pide como Koldo juzgar

Feijóo celebra los 30 años de la victoria de Aznar prometiendo un proyecto de prosperidad como hizo el expresidente

Alberto Núñez Feijóo afirma que la formación busca devolver el optimismo a los ciudadanos, destaca logros pasados del partido bajo Aznar y defiende que España puede recuperar una posición destacada con políticas centradas en el progreso y la libertad

Feijóo celebra los 30 años

Bernabé (PSOE) pide evitar un "futuro maligno" de PP y Vox, y avisa: "Tienen alergia a la igualdad"

Pilar Bernabé destaca a Carlos Martínez como opción para liderar una transformación política en Castilla y León, remarcando la necesidad de avanzar hacia una sociedad con oportunidades para todos y criticando medidas que, según ella, afectan especialmente a las mujeres

Bernabé (PSOE) pide evitar un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El colectivo ‘Policías Antifascistas’ se

El colectivo ‘Policías Antifascistas’ se va a constituir como una asociación oficial para “facilitar a la gente que se implique”

La Policía Nacional detiene a dos históricos atracadores de bancos: se llevaron 154.000 euros en un solo golpe

La Audiencia Nacional acepta investigar el rescate a la aerolínea Plus Ultra, tras la inhibición del juzgado de instrucción madrileño

Los sensores de presión de los neumáticos de tu coche pueden estar exponiendo tu seguridad: permiten rastrear movimientos

Un juez niega la nacionalidad española a un saharaui porque sus padres, nacidos durante la etapa de dominio español, no son considerados españoles de origen

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si estás de baja médica, es ilegal que la empresa te castigue quitándote pluses”

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita