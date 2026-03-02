Zapatero se desvincula de la supuesta financiación del PSOE y la Internacional Socialista: "Una patraña absoluta"

En octubre de 2021, José Luis Rodríguez Zapatero contactó al entonces presidente de la Audiencia Nacional cuando trascendió que Hugo Carvajal, conocido como El Pollo y ex alto cargo del Gobierno de Nicolás Maduro, habría hecho declaraciones sobre él ante este tribunal. Zapatero buscaba saber si existía algún trámite, como la posibilidad de personarse en algún procedimiento. De acuerdo con lo que publicó el medio, esta actuación surgió tras la difusión informativa que vinculó su nombre a presuntas irregularidades cometidas en Venezuela. El expresidente también transmitió su desacuerdo con la forma en que los medios trataban la supuesta preocupación que él tendría sobre las declaraciones de Carvajal.

Según consignó el medio, Zapatero calificó de “patraña absoluta” las acusaciones que lo implican como “enlace” en una supuesta financiación ilegal tanto del PSOE como de la Internacional Socialista. La comisión del Senado que investiga el denominado ‘caso Koldo’, entre otros temas, abordó estas informaciones en la intervención de la senadora María del Mar Caballero, quien interrogó a Zapatero sobre la existencia de un “famoso sobre de Petróleos de Venezuela”. Según la cadena informativa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría entregado este sobre, cuando era vicepresidenta, al empresario Víctor de Aldama, quien es actualmente procesado en diversas causas por corrupción. Aldama sugirió que el contenido de dicho sobre podría haber aportado pruebas sobre una supuesta financiación prohibida al partido socialista.

El medio detalló que Aldama había sido citado para presentar el referido documento al juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, aunque la comparecencia se encuentra aplazada sin nueva fecha asignada. En la comisión, Zapatero expresó su malestar por la inclusión de cifras como “200 millones de euros” supuestamente depositados en cuentas bancarias a su nombre en San Petersburgo, desmintiendo tajantemente cualquier vínculo. Según declaró, “es una patraña absoluta. Nunca le he hablado de ese sobre, no existe”, rechazando también haber mantenido relación alguna con Aldama.

Durante su comparecencia, Zapatero relató que sólo coincidió con este empresario durante aproximadamente una hora y cuarto en un trayecto aéreo entre Venezuela y República Dominicana. Explicó que se encontraba en el Palacio de Miraflores cuando un miembro del Ejecutivo venezolano le consultó si aceptaba compartir el vuelo con un empresario español. Según Zapatero, aceptó la solicitud y ambos viajaron en una aeronave de Conviasa, arrendada por el Gobierno de Nicolás Maduro. Indicó que no recuerda detalles de esa conversación y no ha vuelto a coincidir ni a relacionarse con Aldama, añadiendo que en su vida mantuvo únicamente ese contacto, sin reuniones en Caracas ni en ningún piso atribuido a él, tal como habían informado varias fuentes.

El exjefe del Ejecutivo español aprovechó su intervención para desmentir igualmente la existencia de una propiedad o explotación minera a su nombre en Venezuela. El medio reprodujo una carta que, según Zapatero, recibió del general Miguel Rodríguez Torres, al que él mismo ayudó a liberar. Esta misiva incluía una declaración escrita de Hugo Carvajal en la que se afirmaba: “no conocía de ninguna irregularidad” vinculada a Zapatero. Además, según Zapatero, Carvajal dejó constancia en la carta que a menudo figuras públicas ven su nombre en los medios y que él mismo no solía desmentir este tipo de informaciones, lo que calificó como un posible error que estaría pagándose.

Durante el interrogatorio, Zapatero mencionó que dispone de aproximadamente quince documentos con los que niega afirmaciones que considera falsas sobre su persona. Detalló que no solamente las declaraciones de Carvajal han servido para difundir rumores en su contra.

Acerca de su relación con figuras del gobierno venezolano, Zapatero admitió que tiene una relación cercana con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, quien dirige la Asamblea Nacional de Venezuela. No obstante, precisó ante la comisión que con el expresidente Nicolás Maduro su vínculo fue considerablemente menor. Señaló que mantuvo conversaciones frecuentes con Delcy Rodríguez, llegando a hablar con ella casi semanalmente antes de la escala de la funcionaria venezolana en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, aunque descartó toda implicación en ese viaje.

El medio recogió que, al preguntarle si considera que Venezuela es una dictadura, Zapatero respondió que nunca ha elogiado el sistema de ese país y enfatizó su rol como intermediario en procesos de diálogo entre gobierno y oposición. Reiteró que su labor consistió en facilitar el entendimiento y no juzgar, y que asociar su trabajo a una valoración del régimen implicaría apartarse del papel imparcial que él intentó mantener.

En relación a las investigaciones de corrupción que afectan al Partido Socialista Obrero Español, Zapatero afirmó ante la comisión que respalda la honorabilidad del PSOE. Consultado sobre la situación de Santos Cerdán, exsecretario de Organización y sucesor de José Luis Ábalos, subrayó que cree en su inocencia y señaló que corresponde a la Justicia determinar cualquier responsabilidad. De acuerdo con lo publicado, Zapatero expresó que acatará la decisión judicial que resulte de este proceso.

El medio indicó que en ese mismo contexto, Zapatero hizo hincapié en que no conoce a Koldo García, exasesor del exministro Ábalos, ni los motivos que llevaron a Víctor de Aldama a frecuentar la sede socialista de la calle Ferraz. También remarcó que el desconocimiento de estos hechos le llevó a subrayar que ni sabe ni le interesa la actuación de Aldama en relación con el partido.

Las diferentes versiones y alegaciones en torno a documentos, transferencias económicas, y supuestas propiedades extranjeras, han generado preguntas y señalamientos persistentes en el ámbito político y judicial. Zapatero aprovechó el foro de la comisión en el Senado para rechazar rotundamente todas las atribuciones que lo conectan con operaciones financieras ilegales o con prácticas contrarias a la legislación española o internacional. Además, insistió en que no ha desempeñado ningún papel o función vinculada a la administración o recepción de fondos de origen dudoso, ni como intermediario ni como beneficiario.

Durante la sesión, la dinámica de preguntas y respuestas incluyó referencias a la actuación de Estados Unidos ante la crisis venezolana. El senador del Partido Popular expuso que la eficacia de Washington en relación con Venezuela resultó superior a la de cualquier mediación exterior ejercida por el expresidente socialista. Además, se abordaron los fundamentos de la cooperación política internacional y la gestión de las relaciones con países sometidos a investigaciones por corrupción o régimenes no reconocidos por determinadas instancias internacionales.

El desarrollo de la audiencia y las declaraciones de Zapatero ofrecieron, según publicó el medio, una serie de argumentos destinados a aclarar su posición y distanciarse de cualquier versión que implique vínculos personales, financieros o políticos con las operaciones investigadas. A lo largo de su intervención, el exjefe del Ejecutivo insistió en la inexistencia de contactos, la ausencia de pruebas y su disposición a aceptar y cumplir, en todo momento, lo que determinen los tribunales correspondientes.