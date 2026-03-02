Espana agencias

IU asegura que la renuncia de Yolanda Díaz "no va a acelerar" la elección del candidato en los partidos de Sumar

La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha afirmado que la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a repetir como candidata a las elecciones no va a acelerar ningún proceso para elegir al referente electoral de los partidos de Sumar en el Gobierno.

En rueda de prensa telemática, ha desgranado que IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar se van a dedicar a robustecer las relaciones entre las distintas organizaciones, en el marco de la refundación de la alianza que presentaron el pasado sábado 21 de febrero.

"No vamos a acelerar los pasos porque creemos que las cosas pueden hacerse bien, pueden hacerse mejor, y que ahora de lo que toca es de seguir fortaleciendo este espacio desplegando trabajo por abajo", ha enfatizado la dirigente de IU.

A su vez, ha comentado que el momento de hablar de liderazgo electoral y candidaturas "ya llegará", pero no es el momento ahora de abordar esta cuestión sino en fraguar una "propuesta potente" que frente el avance de las derechas en España. "No hay que acelerar pasos cuando no toca", ha zanjado.

