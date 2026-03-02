Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir denuncia contra él por acoso sexual

Fuentes del PSOE confirmaron que la denuncia contra José Tomé fue presentada a través del canal creado por el partido para gestionar casos de acoso. Luego de este hecho, Tomé solicitó la suspensión de su militancia y continuó en el cargo de alcalde de Monforte de Lemos y como diputado provincial, aunque ya no figura vinculado directamente al partido socialista. Según informó la Fiscalía Provincial de Lugo, la acción penal contra Tomé procede tras haberse recibido una denuncia particular que lo acusa de acoso sexual y abuso en el uso de la función pública. El ministerio público señala que los hechos denunciados, ocurridos en septiembre de 2025, están suficientemente concretados y presentan “indicios fundados de criminalidad”, lo que llevó a la apertura de diligencias de investigación preprocesal y a la presentación de la querella sin que se estimara necesaria ninguna diligencia adicional por parte de la Fiscalía antes de su judicialización.

El medio detalló que Tomé dimitió a finales de diciembre como presidente de la Diputación de Lugo, en respuesta a la denuncia, aunque decidió mantenerse como jefe del gobierno municipal en Monforte de Lemos y como diputado provincial, ambos puestos bajo la condición de no adscrito. Tomé sigue recibiendo el respaldo de los concejales socialistas en el ayuntamiento de Monforte, pese a su salida oficial del PSOE.

De acuerdo con lo publicado, la investigación penal se activó al considerar la Fiscalía que, dada la naturaleza de los hechos, era necesario que los derechos de defensa y contradicción se ejercieran ya en sede judicial. Esto implica que la Fiscalía ve suficiente entidad en la denuncia como para trasladar el asunto al juzgado sin pasar por una fase previa de investigación interna.

El caso Tomé ha sido origen de una crisis interna en el Partido Socialista de Galicia (PSdeG). Tras conocerse la querella, la dirección nacional del partido confirmó que el canal interno recibió una segunda denuncia contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, por supuestas represalias laborales hacia una concejala que denunció a un exedil de la misma corporación por acoso sexual, detalló el medio. En paralelo, dos exconcejales socialistas del Ayuntamiento de A Coruña registraron una denuncia interna por acoso laboral contra la alcaldesa Inés Rey y su número dos, José Manuel Lage. La regidora coruñesa calificó estas acusaciones como una “venganza” de las exediles por quedar fuera de las listas municipales, según publicó la prensa local.

En el contexto local de Monforte, se produjo la dimisión de la concejala de Igualdad, quien renunció después de que se hiciera oficial la querella contra Tomé. El acta de concejala pasará al siguiente en la lista socialista, Miguel Tomé, hijo del alcalde, según consignó la Fiscalía y fuentes municipales.

La oleada de denuncias y las reacciones posteriores generaron nuevas tensiones dentro del PSdeG. Silvia Fraga, quien hasta entonces era secretaria de Igualdade del partido gallego, presentó su dimisión en protesta por la gestión que la dirección había dado al caso Tomé, según informó el medio. El puesto que ocupaba Fraga permanece vacante mientras la Ejecutiva del partido considera posibles sustituciones, en espera de que la futura secretaria o secretario sea ratificado por el Comité Nacional.

Como respuesta organizativa a estos episodios de denuncias internas, el Comité Nacional del PSdeG fue convocado a principios de enero para abordar la situación. Durante la reunión, el secretario xeral, Xosé Ramón Gómez Besteiro, ofreció explicaciones sobre la gestión de los expedientes de Monforte y Barbadás y se acordó organizar una “conferencia feminista” con fecha aún pendiente, supeditada a la programación de la que convocará el partido a escala estatal, según reportó la prensa gallega.

Los procedimientos judiciales abiertos en Lugo y las investigaciones internas activadas por el PSOE han provocado un debate sobre la gestión de las denuncias y la respuesta institucional ante casos que afecten a figuras destacadas del partido. La evolución de los procesos podría repercutir tanto en la estructura de los gobiernos municipales implicados como en el devenir interno del PSdeG, que continúa en busca de nuevas herramientas de reacción política y de prevención ante posibles situaciones similares.