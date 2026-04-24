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La Policía investiga la desaparición de una menor de 12 años en Sagunto (Valencia)

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València, 24 abr (EFE).- La Policía Nacional investiga la desaparición este viernes de una menor de 12 años del municipio valenciano de Sagunto, según han informado a EFE fuentes policiales, que no han facilitado más datos al respecto.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha publicado en su cuenta oficial de X una alerta por la desaparición de la joven, con una fotografía de la menor, pidiendo ayuda para su localización.

La joven, llamada Arianna y que según la alerta ha desaparecido este viernes en Sagunto (Valencia), mide 155 centímetros, tiene los ojos marrones y el color de pelo castaño.

Según publica la edición digital del diario Levante-EMV, al parecer la joven tuvo anoche una discusión familiar y a primera hora de hoy ya no estaba en la casa y tampoco ha acudido al instituto. EFE

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