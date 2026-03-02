Espana agencias

El TSJCV reconoce que el Arzobispado debe compensar a Oliva (Valencia) con 1,4 millones por la obra del Centro Ecuménico

Guardar

La sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho del Ayuntamiento de Oliva (Valencia) a ser compensado con 1.436.624 euros, IVA incluido, por el Arzobispado de Valencia por el detrimento causado a la parcela revertida al consistorio donde debía construir el Centro Ecuménico cuyas obras no concluyó. El Arzobispado ha recurrido ante el Supremo la resolución, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La sentencia estima en parte el recurso del consistorio contra una resolución de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo que dio la razón al Arzobispado frente al acuerdo del pleno municipal que fijó el importe a pagar en 2,3 millones de euros.

La juzgadora de primera instancia dio la razón al Arzobispado al entender que el hecho de que el uso de la parcela pudiera resultar condicionado por la estructura existente no podía considerarse un detrimento, ya que para ello hubiera sido preciso que el Ayuntamiento hubiera especificado la medida en que un concreto uso que se pretendiera implantar en la parcela en cuestión se viera limitado por esa estructura.

Ahora, el TSJCV da la razón al consistorio porque el Arzobispado incumplió los plazos de conclusión de las obras de construcción del templo y centro ecuménico impuestos en el acuerdo de cesión gratuita de la parcela y la dejó inacabada sin haber ejecutado ni el 10,88% de la obra proyectada, según declaró otra sentencia de 2008 del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valencia, confirmada por el TSJCV.

En ese estado se encontraban las obras cuando mediante un acuerdo plenario de 14 de marzo de 2006 el Ayuntamiento de Oliva acordó la reversión del solar. Y, una vez revertida, se consideró que la obra inacabada y abandonada por el Arzobispado no resultaba "aprovechable" para el consistorio porque la estructura "por su especial envergadura y singularidad" es "de muy difícil adaptación a cualquier otro uso urbanístico permitido en la parcela".

Para la sala, el Arzobispado no ha desvirtuado mediante ninguna prueba en contrario que, por ejemplo, según un informe del arquitecto municipal, el condicionante de partida es "tan desfavorable" para plantear un nuevo edificio que constituiría una "importante carga económica" y haría la obra "incompatible" con cualquier equipamiento que pudiera plantearse.

"ROSARIO JUDICIAL"

El concejal de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, Joan Mata, ha calificado el recorrido hasta llegar a esta sentencia como "un auténtico rosario judicial" para determinar si la estructura de hormigón debía de ser demolida o no y si el Arzobispado debía compensar al consistorio.

Para Mata, la sentencia es "positiva para los intereses municipales y se ha hecho un trabajo magnífico para revertir la situación judicial de 2023 hasta la actualidad". No obstante, cree que se debe ser "prudente" ante el nuevo recurso al TS del Arzobispado.

"Pero, después de décadas, estamos ya casi a las puertas de una solución definitiva" en este caso, ha indicado. La alcaldesa, Yolanda Pastor, ha subrayado por su parte que siguen con la tarea de "ordenar y resolver problemas históricos de la ciudad" y ha calificado de "lástima" que nunca llegaran a finalizarse las obras del Centro Ecuménico, "que tanto bien hubiera hecho a nuestro pueblo. Pero ahora la situación se debe resolver y hemos de resolver los intereses municipales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España niega a EEUU apoyo militar para el ataque de Irán a través de las bases de Morón y Rota

España niega a EEUU apoyo

La jueza de la dana pide al comité de emergencias un listado de llamadas a ayuntamientos de los cauces del Magro y Poyo

Investigan comunicaciones oficiales tras las inundaciones en Valencia, después de que la magistrada requiriera información detallada sobre los contactos entre entidades públicas y consistorios locales para esclarecer actuaciones previas y posteriores al desastre que costó más de 200 vidas

La jueza de la dana

Piden 6 años de prisión en Baleares para el patrón de una patera que llegó con 32 migrantes, 16 de ellos menores de edad

Piden 6 años de prisión

CCOO reclama una oferta de empleo público extraordinaria para las prisiones para paliar la falta de personal

CCOO reclama una oferta de

PP ve "acreditado" que Zapatero se "enriqueció" con Plus Ultra y no ve lejos el día en que se siente en el banquillo

La formación liderada por Feijóo sostiene que las explicaciones de Zapatero ante la comisión del Senado no disiparon las sospechas, acusándolo de aprovechar su posición para obtener beneficios a través de la trama de Plus Ultra

PP ve "acreditado" que Zapatero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una propietaria hace reforma en

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

La Guardia Civil alerta a la jueza de irregularidades en documentación técnica aportada por Adif sobre el accidente ferroviario de Adamuz

El precio del gas sube en Europa un 40% y el del petróleo un 8% por la guerra en Irán

La jueza que investiga el accidente de Adamuz autoriza la extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes implicados

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

La guerra de EEUU con Irán impacta en el Ibex 35: viento de cola para Repsol mientras IAG no resiste las turbulencias

Los países con menor y mayor coste de vida del mundo: Bermudas multiplica por diez el índice de Libia, según un análisis global

Cuánto cobra un albañil en España en 2026: sueldos desde 13.780 € hasta más de 36.000 € al año

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión