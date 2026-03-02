El TSJCV reconoce que el Arzobispado debe compensar a Oliva (Valencia) con 1,4 millones por la obra del Centro Ecuménico

La sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho del Ayuntamiento de Oliva (Valencia) a ser compensado con 1.436.624 euros, IVA incluido, por el Arzobispado de Valencia por el detrimento causado a la parcela revertida al consistorio donde debía construir el Centro Ecuménico cuyas obras no concluyó. El Arzobispado ha recurrido ante el Supremo la resolución, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La sentencia estima en parte el recurso del consistorio contra una resolución de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo que dio la razón al Arzobispado frente al acuerdo del pleno municipal que fijó el importe a pagar en 2,3 millones de euros.

La juzgadora de primera instancia dio la razón al Arzobispado al entender que el hecho de que el uso de la parcela pudiera resultar condicionado por la estructura existente no podía considerarse un detrimento, ya que para ello hubiera sido preciso que el Ayuntamiento hubiera especificado la medida en que un concreto uso que se pretendiera implantar en la parcela en cuestión se viera limitado por esa estructura.

Ahora, el TSJCV da la razón al consistorio porque el Arzobispado incumplió los plazos de conclusión de las obras de construcción del templo y centro ecuménico impuestos en el acuerdo de cesión gratuita de la parcela y la dejó inacabada sin haber ejecutado ni el 10,88% de la obra proyectada, según declaró otra sentencia de 2008 del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valencia, confirmada por el TSJCV.

En ese estado se encontraban las obras cuando mediante un acuerdo plenario de 14 de marzo de 2006 el Ayuntamiento de Oliva acordó la reversión del solar. Y, una vez revertida, se consideró que la obra inacabada y abandonada por el Arzobispado no resultaba "aprovechable" para el consistorio porque la estructura "por su especial envergadura y singularidad" es "de muy difícil adaptación a cualquier otro uso urbanístico permitido en la parcela".

Para la sala, el Arzobispado no ha desvirtuado mediante ninguna prueba en contrario que, por ejemplo, según un informe del arquitecto municipal, el condicionante de partida es "tan desfavorable" para plantear un nuevo edificio que constituiría una "importante carga económica" y haría la obra "incompatible" con cualquier equipamiento que pudiera plantearse.

"ROSARIO JUDICIAL"

El concejal de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, Joan Mata, ha calificado el recorrido hasta llegar a esta sentencia como "un auténtico rosario judicial" para determinar si la estructura de hormigón debía de ser demolida o no y si el Arzobispado debía compensar al consistorio.

Para Mata, la sentencia es "positiva para los intereses municipales y se ha hecho un trabajo magnífico para revertir la situación judicial de 2023 hasta la actualidad". No obstante, cree que se debe ser "prudente" ante el nuevo recurso al TS del Arzobispado.

"Pero, después de décadas, estamos ya casi a las puertas de una solución definitiva" en este caso, ha indicado. La alcaldesa, Yolanda Pastor, ha subrayado por su parte que siguen con la tarea de "ordenar y resolver problemas históricos de la ciudad" y ha calificado de "lástima" que nunca llegaran a finalizarse las obras del Centro Ecuménico, "que tanto bien hubiera hecho a nuestro pueblo. Pero ahora la situación se debe resolver y hemos de resolver los intereses municipales".