Espana agencias

Martínez ve una "oportunidad de oro" en el 15M para cambiar el "castigo" de Mañueco por un "futuro de acción"

El aspirante socialista urge a transformar el actual escenario político en Castilla y León, proponiendo un giro hacia iniciativas que impulsen el desarrollo rural, mejoren el transporte y respondan a demandas históricas de servicios en provincias como Zamora

Guardar

La provincia de Zamora ha ocupado un lugar central en el discurso del candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, quien dedicó parte de su intervención a abordar el impacto que han tenido las políticas aplicadas en los territorios rurales durante las últimas décadas. Según publicó la agencia EFE, Martínez aseguró que el entorno rural zamorano ha sufrido una pérdida de capital social que ha derivado en una situación de despoblación similar a la experimentada por Soria, y planteó la necesidad de revertir este proceso mediante una renovación integral de las políticas autonómicas.

En el contexto de la campaña electoral, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta calificó el próximo 15 de marzo como una “oportunidad de oro” para transformar el actual modelo de gobierno, dirigido por Alfonso Fernández Mañueco, y sustituirlo por un enfoque más orientado a la acción directa y a la atención de las demandas históricas de las provincias de Castilla y León, según consignó EFE. Martínez señaló que la ciudadanía enfrenta dos alternativas en los comicios: "o más de lo mismo, o el cambio que significa el PSOE". El aspirante socialista hizo hincapié en la necesidad de “atreverse al cambio” y criticó lo que denomina “maniobras de distracción permanente” del actual presidente autonómico, acusándolo de “enjuiciar a todos como si fuesen iguales” y de mimetizarse “con el paisaje”.

De acuerdo con EFE, Martínez denunció una falta de reconocimiento y actuación por parte de la Junta en relación con los problemas específicos de cada una de las nueve provincias que conforman la comunidad. Entre los principales puntos de su programa para Zamora, destacó la importancia de orientar las políticas públicas hacia el campo, las ciudades intermedias y el territorio, proponiendo mecanismos de ordenación, un plan de comarcalización y la generación de oportunidades laborales y sociales en los entornos más afectados por la despoblación.

Dentro de los compromisos específicos para la provincia de Zamora, el medio EFE indicó que Martínez subrayó la demanda na hospital comarcal para Benavente, reivindicada desde hace años por parte de la ciudadanía y que figura de manera prioritaria en las propuestas del PSOE. Además, hizo referencia a un plan integral de movilidad provincial, reconociendo retrasos en la puesta en funcionamiento de la parada de tren en Sanabria que él mismo había anunciado anteriormente, y atribuyó estos retrasos a circunstancias vinculadas a la voluntad política. No obstante, aseguró que la decisión sobre recuperar la parada del AVE en la zona ya se encuentra adoptada y sólo resta materializarla en los próximos días o semanas.

El candidato socialista también planteó la importancia de concebir Zamora dentro de un marco más amplio de conexión y servicio en el seno de la comunidad, fomentando la mejora de los sistemas de transporte más allá de las infraestructuras ferroviarias. Según detalló EFE, la modernización y extensión de las redes de movilidad forman parte de su agenda para atender las necesidades contemporáneas de las provincias.

Martínez dio cierre al tercer día de campaña con un mitin y una comida en Zamora, después de haber mantenido un encuentro en Valladolid con miembros de las Juventudes Socialistas. En esa reunión expuso los principales ejes de su programa, que abarcan áreas como la política de vivienda, el acceso a la educación, la prevención de incendios y la atención a la salud mental. EFE reportó que el candidato del PSOE busca situar estas cuestiones en el centro del debate de cara al próximo proceso electoral, vinculándolas con la revitalización de las zonas rurales y la mejora de los servicios públicos en Castilla y León.

Temas Relacionados

Carlos MartínezPSOEAlfonso Fernández MañuecoJunta de Castilla y LeónEleccionesZamoraBenaventeCampaña electoralDespoblaciónJuventudes SocialistasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

López espera que CyL de "un toque de atención" a los que "castigan" a la ciudadanía al rechazar el escudo social

Patxi López insta a que el resultado de los próximos comicios en Castilla y León impulse medidas en defensa de sectores vulnerables y cuestione las posiciones de quienes han rechazado propuestas para garantizar derechos sociales básicos, como vivienda y suministros

Infobae

Martínez compromete una estrategia de salud mental con especialización y profesionales en centros educativos

El aspirante socialista plantea fortalecer la atención en problemas emocionales de jóvenes, mediante la incorporación de psicólogos en escuelas y universidades, y resalta la importancia de remover prejuicios y garantizar acceso público a servicios, particularmente para mujeres

Infobae

Martínez apuesta por un medio rural con "calidad de vida" y "cultura": "No puede haber solo frontón y bar"

Martínez reclama ampliar servicios, incentivos para empresas y una renovada oferta cultural en los pueblos, advirtiendo que solo con propuestas ambiciosas se evitarán el abandono y la desaparición de comunidades rurales, especialmente por la fuga de jóvenes

Infobae

Ayuso asegura que el PP va a "leer el diccionario" a Sánchez en las elecciones: "S de sobrinas y C de cárcel"

Durante un acto en Valladolid, Isabel Díaz Ayuso arremetió contra Pedro Sánchez, criticando su gestión y acusándolo de manipular instituciones, mientras instó a Castilla y León a convertirse en referente nacional y rechazar las políticas del Ejecutivo socialista

Ayuso asegura que el PP

Martínez apuesta por un medio rural con "calidad de vida" y "cultura": "No puede haber solo el frontón y el bar"

Carlos Martínez urge transformar los entornos rurales para ofrecer mejores condiciones, acceso a la cultura y servicios atractivos, advirtiendo que sin medidas eficaces se agravarán el abandono y la pérdida de jóvenes, diversidad y oportunidades en estos territorios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Decenas de españoles se quedan

Decenas de españoles se quedan atrapados en Dubái tras el cierre del espacio aéreo: “No tenemos ni idea de cuándo vamos a salir de aquí”

En qué consiste el “territorio 30 minutos” que propone el PSOE en Castilla y León: servicios a media hora de los pueblos que “garanticen que no te vas a morir de asco”

Sin muertos ni heridos entre los 30.000 españoles que están en Oriente Medio: “Son circunstancias muy difíciles”

Invalidan una multa de 600.001 euros a una empresa agrícola por ‘venta ilegal’ de combustible: la demanda del gobierno de Canarias solo se basaba en una investigación privada

El Ayuntamiento de Madrid desaloja a una familia con menores y en exclusión social de una vivienda pública por la necesidad de “recuperar patrimonio”

ECONOMÍA

El ambiente se sentó en

El ambiente se sentó en la mesa del poder económico

El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

El mercado de la vivienda, al límite: precios disparados y una oferta incapaz de afrontar el déficit récord de 700.000 casas

¿2026 es el nuevo 2008? Las claves de la ‘burbuja de expectativas’ que diferencia esta crisis de vivienda de la anterior

Incarlopsa, el proveedor de jamón de Mercadona, marca un nuevo récord con una cifra de negocio estimada de 1.263 millones de euros en 2025

DEPORTES

Así queda el calendario de

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica