Martínez ve una "oportunidad de oro" en el 15M para cambiar el "castigo" de Mañueco por un "futuro de acción"

La provincia de Zamora ha ocupado un lugar central en el discurso del candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, quien dedicó parte de su intervención a abordar el impacto que han tenido las políticas aplicadas en los territorios rurales durante las últimas décadas. Según publicó la agencia EFE, Martínez aseguró que el entorno rural zamorano ha sufrido una pérdida de capital social que ha derivado en una situación de despoblación similar a la experimentada por Soria, y planteó la necesidad de revertir este proceso mediante una renovación integral de las políticas autonómicas.

En el contexto de la campaña electoral, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta calificó el próximo 15 de marzo como una “oportunidad de oro” para transformar el actual modelo de gobierno, dirigido por Alfonso Fernández Mañueco, y sustituirlo por un enfoque más orientado a la acción directa y a la atención de las demandas históricas de las provincias de Castilla y León, según consignó EFE. Martínez señaló que la ciudadanía enfrenta dos alternativas en los comicios: "o más de lo mismo, o el cambio que significa el PSOE". El aspirante socialista hizo hincapié en la necesidad de “atreverse al cambio” y criticó lo que denomina “maniobras de distracción permanente” del actual presidente autonómico, acusándolo de “enjuiciar a todos como si fuesen iguales” y de mimetizarse “con el paisaje”.

De acuerdo con EFE, Martínez denunció una falta de reconocimiento y actuación por parte de la Junta en relación con los problemas específicos de cada una de las nueve provincias que conforman la comunidad. Entre los principales puntos de su programa para Zamora, destacó la importancia de orientar las políticas públicas hacia el campo, las ciudades intermedias y el territorio, proponiendo mecanismos de ordenación, un plan de comarcalización y la generación de oportunidades laborales y sociales en los entornos más afectados por la despoblación.

Dentro de los compromisos específicos para la provincia de Zamora, el medio EFE indicó que Martínez subrayó la demanda na hospital comarcal para Benavente, reivindicada desde hace años por parte de la ciudadanía y que figura de manera prioritaria en las propuestas del PSOE. Además, hizo referencia a un plan integral de movilidad provincial, reconociendo retrasos en la puesta en funcionamiento de la parada de tren en Sanabria que él mismo había anunciado anteriormente, y atribuyó estos retrasos a circunstancias vinculadas a la voluntad política. No obstante, aseguró que la decisión sobre recuperar la parada del AVE en la zona ya se encuentra adoptada y sólo resta materializarla en los próximos días o semanas.

El candidato socialista también planteó la importancia de concebir Zamora dentro de un marco más amplio de conexión y servicio en el seno de la comunidad, fomentando la mejora de los sistemas de transporte más allá de las infraestructuras ferroviarias. Según detalló EFE, la modernización y extensión de las redes de movilidad forman parte de su agenda para atender las necesidades contemporáneas de las provincias.

Martínez dio cierre al tercer día de campaña con un mitin y una comida en Zamora, después de haber mantenido un encuentro en Valladolid con miembros de las Juventudes Socialistas. En esa reunión expuso los principales ejes de su programa, que abarcan áreas como la política de vivienda, el acceso a la educación, la prevención de incendios y la atención a la salud mental. EFE reportó que el candidato del PSOE busca situar estas cuestiones en el centro del debate de cara al próximo proceso electoral, vinculándolas con la revitalización de las zonas rurales y la mejora de los servicios públicos en Castilla y León.