Diputados y criminólogos debaten el martes en el Congreso su papel en la política de seguridad ante el impacto de la IA

Expertos y legisladores se reúnen para abordar los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en el sistema legal, poniendo el foco en el papel de la criminología, la necesidad de mayor reconocimiento profesional y el fortalecimiento de las garantías jurídicas ante la digitalización del delito

El debate sobre la digitalización de la delincuencia y los desafíos regulatorios que emergen con el uso de la inteligencia artificial (IA) adquiere protagonismo en el Congreso durante la jornada prevista para este martes, en la que expertos y legisladores analizarán cómo debe responder el sistema legal ante la rápida evolución tecnológica. Según informó Europa Press, el encuentro, titulado “Política Criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA”, convoca a profesionales del ámbito jurídico y la criminología, así como a diputados de distintos grupos parlamentarios, para examinar el impacto de la tecnología en la política criminal española.

De acuerdo con Europa Press, la jornada se estructura en torno a conferencias y mesas redondas que buscan profundizar en temas relacionados con la adaptación del Estado de Derecho a la complejidad tecnológica y geopolítica contemporánea. La iniciativa proviene de los colegios profesionales de Criminología de España, que defienden la necesidad de que la política criminológica no responda únicamente a los delitos una vez cometidos, sino que logre predecir, evaluar y diseñar respuestas estructurales sostenibles que garanticen la seguridad jurídica y refuercen la calidad democrática en un contexto marcado por la digitalización del delito.

El acto de inauguración contará con la intervención de Joaquín Martínez Salmerón, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso por el Partido Socialista, junto a representantes de diversas entidades colegiales de Criminología como Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid; Ángel Párraga, presidente del Colegio Oficial de Criminología de Cataluña; Amparo Peris, decana del Ilustre Colegio Oficial de Criminología de la Comunidad Valenciana, y Diego Leonet, decano del Colegio Oficial de Criminología de Euskadi, detalló Europa Press.

La ponencia inaugural, titulada “La importancia de la Criminología en el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal”, será impartida por el magistrado Fernando de la Fuente Honrubia, asesor de la Secretaría de Estado de Justicia, bajo la moderación de Abel González García, vicedecano del Colegio de Criminología de Madrid. Esta presentación situará la relevancia de la disciplina en la actual reforma del marco procesal penal.

El programa previsto incluye dos mesas redondas. La primera, “Políticas de Seguridad: evaluación, prevención y proporcionalidad”, reunirá a expertos como Ángel Párraga, Alberto Rodríguez del Colegio madrileño y diputados de las fuerzas políticas Sumar y Vox. Se centrará en debatir la importancia de diseñar políticas preventivas eficaces y evaluar su proporcionalidad dentro de las estrategias de seguridad.

La segunda mesa, “Políticas tecnológicas y riesgos de la Inteligencia Artificial”, incluirá a Abel González, el criminólogo Pablo Luis Gómez, el diputado del Partido Popular José Luis Pedreño y un representante de Sumar. El foco estará puesto en los desafíos que presenta la IA para la política criminal, los riesgos derivados de su utilización y las dificultades regulatorias para asegurar la protección de los derechos y las garantías procesales, detalló Europa Press.

Para clausurar la jornada se ha anunciado una conferencia titulada “La importancia de la regulación de la profesión criminológica”, a cargo del diputado socialista Francisco Aranda y de Ramón Chippirrás, secretario del Colegio de Criminología de Madrid. Según publicó Europa Press, este encuentro también busca visibilizar la reivindicación del sector respecto al marco legal que regula la profesión en España.

Europa Press consignó que estas demandas se recogen en la Proposición de Ley presentada en noviembre en el Congreso por el grupo parlamentario Sumar. Esta iniciativa persigue el reconocimiento jurídico y profesional de la Criminología, incluyendo la exigencia de un grado o licenciatura oficial para ejercer, la delimitación de 21 áreas de competencia profesional, que abarcan desde la evaluación del riesgo de reincidencia hasta la prevención policial, penitenciaria, vial y cibernética, y la identificación de más de 30 puestos de trabajo específicos para criminólogos.

El texto de la proposición de ley también prevé la incorporación obligatoria del criminólogo en la función pública cuando se aborden tareas vinculadas a la prevención del delito, la reinserción de personas en el sistema penal, la seguridad ciudadana y la protección a víctimas, según reportó Europa Press.

El evento de este martes se configura, según afirman los organizadores y los participantes consultados por Europa Press, como una respuesta institucional orientada a anticipar los nuevos riesgos que plantea la aceleración tecnológica. Los asistentes destacan el papel de la criminología como disciplina fundamental para analizar y diseñar políticas capaces de gestionar el impacto de la inteligencia artificial sobre la prevención de la criminalidad y la garantía de los derechos en el Estado de Derecho.

