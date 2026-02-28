Urtasun emplaza al Govern y ERC a "hacer posible" la aprobación de Presupuestos

El ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha emplazado al Govern y ERC a "hacer posible" la aprobación de presupuestos en Cataluña porque, afirma, estos revertirán en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Así se ha expresado este sábado durante el Consell Nacional de los Comuns, donde ha destacado el trabajo hecho por el partido para cerrar el acuerdo de presupuestos con el Govern que ha definido como "un grandísimo acuerdo".

Urtasun ha destacado la inversión "récord" en vivienda de 1.250 millones de euros y la propuesta para limitar las compras especulativas algo que, ha señalado, están intentando regular también a nivel estatal porque es un asunto en el que Catalunya está abriendo camino.

"Por tanto, por favor, Esquerra Republicana, PSC, hagamos posibles los Presupuestos de las izquierdas que tanto hemos luchado los Comuns con medidas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas", ha sentenciado.

'ESCUDO SOCIAL'

También se ha referido al rechazo del Congreso el pasado jueves a aprobar el decreto del 'escudo social', con la negativa de Junts, lo que ha definido como "ejemplo de lo que es la mala política".

"Los que votaron en contra de este decreto pensaron en todo menos en los ciudadanos, en las miles de familias que pueden ser desahuciadas", ha lamentado.

En este sentido ha criticado a Junts porque "pensando en castigar al Gobierno acabaron castigando a miles y miles de familias de Cataluña", pero ha querido enviar un mensaje de esperanza asegurando que el Gobierno ya se ha puesto a trabajar para encontrar las vías políticas y jurídicas para recuperar estas medidas y ponerlas en marcha.