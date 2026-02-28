Espana agencias

Patxi López, tras ser increpado en Salamanca: "Es un ejemplo de cómo la derecha está inoculando odio en la gente"

El vocero socialista protagonizó un acto en plena campaña en Salamanca que fue interrumpido por gritos e insultos, situación que él mismo atribuye a una estrategia para fomentar la crispación política y la hostilidad social en el contexto electoral

Durante un acto en Salamanca, el portavoz socialista Patxi López vinculó las interrupciones y los insultos recibidos a un "intento deliberado" de fomentar la crispación política y la hostilidad social durante la campaña electoral. López, quien estuvo acompañado por el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, realizó estas declaraciones tras ser increpado por un ciudadano en la Plaza Mayor, en el marco del segundo día de campaña en Castilla y León. Según informó el medio que difundió el incidente, mientras el líder socialista respondía a los medios, un hombre irrumpió lanzando gritos de "etarra", "fuera de aquí traidor" y "asesino", lo que interrumpió el desarrollo del acto.

De acuerdo con el relato consignado por la fuente, Patxi López interpretó la situación como referencia explícita a lo que considera una dinámica promovida por la derecha: "Es un ejemplo de cómo la derecha está inoculando permanentemente odio en la gente", afirmó el portavoz. Para López, estos episodios reflejan una estrategia de agitación, que atribuye a los partidos de la oposición para crear un ambiente de confrontación social en plena campaña electoral. "Estos chillidos me hacen reafirmarme más en que esta campaña es la del cambio", sostuvo. Además, acusó a la derecha de "alimentar permanentemente el fantasma de ETA" a pesar del tiempo transcurrido desde el fin del terrorismo: "Hace más de trece años que se venció al terrorismo. Lo vencimos todos. Y cuando alguien vuelve a pasear el fantasma del terrorismo, lo que hace es negar esa victoria a los demócratas", declaró López según consignó el medio.

El portavoz socialista lamentó que, a su juicio, se esté trasladando "rabia a la ciudadanía" y consideró que este tipo de incidentes son motivo de "pena". No obstante, resaltó que esa crispación ha generado también "una reacción de apoyo, cercanía y acogida a los planteamientos de los socialistas" entre otros sectores de la sociedad, según reportó el medio. Al abordar la situación política en Castilla y León, López llamó a una movilización para afrontar lo que definió como "39 años de gobiernos de derecha que han sumido a la Comunidad en el letargo y el abandono". Subrayó, en sus palabras, que la experiencia ciudadana bajo gobiernos de derecha y ultraderecha ha estado marcada por "recortes, retrocesos y abandono de las políticas públicas".

Patxi López también alertó sobre las consecuencias de una eventual coalición del PP con Vox. Advirtió que esto derivaría en "un gobierno que les castigue", haciendo referencia a la reciente votación de ambos partidos contra el denominado escudo social, según detalló la fuente informativa. Además, instó a respaldar al candidato socialista, Carlos Martínez, destacando su bagaje como alcalde con mayorías absolutas, algo que, según López, "no se consigue porque sí" sino por cualidades como su proximidad, empatía y disposición para trabajar junto a la ciudadanía. Contrastó este perfil con el del candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, a quien acusó de gobernar "por inercia", mostrando "desidia absoluta" y "abandono", según publicó el medio.

Durante el acto de campaña, la tensión vivida por la irrupción del manifestante motivó la reafirmación del mensaje del PSOE sobre la necesidad de un cambio político. Los socialistas subrayaron la importancia de una alternativa tras varias décadas de administración conservadora, argumentando que la comunidad requiere impulso y gestión renovada. El suceso se produce en un contexto de campaña donde los partidos ponen en evidencia sus diferencias sobre la gestión social y el clima de debate público. Según relató la fuente, la respuesta a los insultos también movilizó muestras de respaldo entre los presentes, lo que fue interpretado por el portavoz como un signo de apoyo a sus propuestas y a la postura del PSOE ante la confrontación política.

Las declaraciones, tanto de denuncia por los incidentes ocurridos como de llamado a la participación, situaron el foco del acto en la defensa de un tono diferente en la política regional. López destacó, según el medio, la importancia de la cercanía y la implicación directa con la ciudadanía como seña de identidad frente a lo que identifica como desidia institucional de los gobiernos previos. Al término del acto en Salamanca, el posicionamiento del portavoz socialista y las reacciones generadas quedaron recogidos en el relato periodístico, reflejando tanto la tensión como el clima de apoyo suscitado en la plaza pública.

