Más Madrid llama a la movilización "puerta a puerta" para frenar los "proyectos reaccionarios" y "recuperar" la ciudad

Las estrategias de campaña que funcionan en otras ciudades europeas y estadounidenses se presentan como modelo para la última iniciativa de Más Madrid, que implicará el contacto directo con miles de hogares a lo largo de la ciudad. Según informó la formación durante su plenario municipal, el objetivo es reforzar la presencia en los barrios madrileños para impulsar la movilización ciudadana, especialmente en zonas donde la abstención electoral ha sido elevada. Esta convocatoria forma parte de una campaña más amplia que busca entablar un diálogo con los vecinos y fortalecer el tejido comunitario en medio de denuncias sobre fenómenos de especulación urbana y políticas municipales que, según el partido, perjudican a la mayoría social.

De acuerdo con lo publicado por Más Madrid, la campaña cuenta con el respaldo de la ministra de Sanidad y líder de la formación, Mónica García, y de la portavoz municipal Rita Maestre, quienes participaron en el plenario bajo el lema “Te están robando Madrid”. Maestre insistió en que un grupo reducido de grandes fortunas y especuladores están apropiándose de la ciudad. En declaraciones recogidas por el medio, culpó al gobierno local, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, de facilitar esta situación. Señaló que este es un motivo para impulsar el cambio en la alcaldía y llamó a la ciudadanía a la acción colectiva. “Lo que vamos a hacer hoy aquí en este plenario municipal de Más Madrid es organizarnos, es armarnos, es movilizarnos, es concienciarnos. Hoy tenemos este plenario municipal para sentar las bases del trabajo estratégico del próximo año y medio en el que vamos a ponernos a trabajar calle a calle, barrio a barrio y esta vez también puerta a puerta”, expresó Maestre, según consignó la organización.

Durante el evento, García expuso que la intención de la formación es impulsar un proceso de diálogo abierto con los madrileños. Destacó la necesidad de “reflexionar sobre cómo recuperar la ciudad para la gente frente a un Madrid que expulsa a sus vecinos, frente a un Madrid que es prácticamente un parque temático para fondos buitre y para turistas y en el que es difícil arraigarse y en el que es difícil reconocerse”. Según la ministra, el partido ha conseguido casi el 20% del voto en la región, un resultado que interpreta como un respaldo suficiente para confrontar las políticas del Partido Popular y de la ultraderecha, tal como detalló el medio en el desarrollo del plenario.

En el marco del plenario municipal de Más Madrid, la formación anunció el inicio de la campaña “Otros hablan, aquí te escuchamos”, con el propósito de acercarse a los barrios donde la participación electoral se ha mostrado históricamente baja. Como parte central de la iniciativa, militantes y voluntarios planean visitar al menos 10.000 puertas de viviendas antes de concluir el año. “Vamos a tocar más de 10.000 puertas en lo que queda de año para llegar hasta el último rincón de esta ciudad, hasta el último problema de los vecinos de Madrid, para hablar de los problemas de la gente y para tratar de ponerles soluciones”, declaró Maestre a los medios, según recogió el partido.

Rita Maestre indicó que el trabajo de campo por barrios y la interacción directa con los residentes no es una táctica nueva para la formación, pero destacó que la estrategia del puerta a puerta pretende aumentar la eficacia frente a lo que denominó “proyectos reaccionarios”. Estos planes, según afirmó, intentan “reducir el poder y la riqueza de las grandes mayorías y entregárselo a las pequeñas minorías”, haciendo referencia también a las medidas económicas y laborales impulsadas en otros países, como Argentina, citando la reciente reforma laboral aprobada por el gobierno de Javier Milei, que calificó como “la peor de los últimos 50 años”.

En cuanto a la organización y el alcance de la campaña, Más Madrid detalló que la estructura de voluntariado incluirá herramientas digitales para coordinar las acciones presenciales en las calles y las actividades en redes sociales. El plan también contempla la promoción de servicios como comedores escolares universales y la celebración de encuentros frecuentes entre ciudadanos y representantes del partido para identificar inquietudes y proponer soluciones.

En el desarrollo del evento, el partido expuso cifras sobre el apoyo electoral entre la población joven, afirmando que, en las últimas elecciones, Más Madrid recibió el respaldo de un número superior de jóvenes en comparación con la formación de extrema derecha Vox. Para Maestre, esta tendencia refleja que la juventud madrileña se orienta hacia propuestas que priorizan temas como el acceso a la vivienda, la situación del empleo y la financiación de la educación superior pública, cuestiones que, según manifestó, afectan de manera relevante a este sector.

El medio también subrayó que la emergencia climática figura como uno de los ejes temáticos más relevantes entre los jóvenes de la ciudad, lo que llevó a la formación a insistir en el compromiso con políticas que atiendan la sostenibilidad y el futuro ambiental. Según declaraciones recogidas durante el plenario, Más Madrid se plantea como alternativa política que busca consolidar su presencia local mediante la participación activa, el contacto directo con la ciudadanía y la defensa de proyectos orientados a la mayoría social.