Aguirre reivindica que Andalucía disfruta "una estabilidad que nadie nos ha regalado" en el 28F previo a las elecciones

Al término de la legislatura, la comunidad autónoma andaluza ha visto la aprobación de 31 leyes y cuatro presupuestos que, según el presidente del Parlamento andaluz, se presentaron de acuerdo con los plazos establecidos. Además, destacó el procesamiento de unas 80.000 iniciativas, lo que marca un récord histórico para la actividad parlamentaria, además de la modernización del proceso de presentación telemática. Según informó el medio, estos avances se comunicaron en el discurso institucional por el Día de Andalucía, en un contexto en el que la institución iniciará próximamente trabajos de reforma en la fachada principal de su sede y, posteriormente, en el Salón de Plenos, como parte de la rehabilitación del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, edificio declarado Bien de Interés Cultural.

Durante el acto celebrado el sábado 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, puso de relieve que la presente legislatura se ha caracterizado por circunstancias diferentes a las anteriores y situó a la comunidad como "líder en creación de empleo, empresas, autónomos, exportaciones y competitividad fiscal e industrial". De acuerdo con el medio, Aguirre señaló que estos logros han sido posibles gracias a una "estabilidad que nadie nos ha regalado", subrayando el esfuerzo diario para mantenerla.

El medio consignó que Aguirre también advirtió sobre la llegada de un próximo periodo electoral, que estará marcado por un ambiente de tensión. Hizo un llamamiento a los parlamentarios a reflexionar sobre el papel que la ciudadanía espera de sus representantes y los instó a "defender nuestra tierra de cualquier ataque", apelando a valores como la templanza, la sensatez, la cordura y el sosiego.

La financiación autonómica fue otro de los temas tratados por el presidente del Parlamento andaluz. Tal como señaló el medio, Aguirre aprovechó la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reclamar una "mejora urgente de la financiación de Andalucía", abogando por un modelo "equitativo para todos", alejado de posibles agravios y propuestas no consensuadas. En sus palabras, abogó por dejar a un lado los enfrentamientos entre territorios y facilitar un acuerdo justo.

El medio reportó que ante el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien se encontraba en la tribuna de invitados, Aguirre defendió la relevancia del sector agroalimentario andaluz y pidió apoyo a todos los niveles institucionales para evitar medidas que supongan un retroceso para quienes desarrollan su actividad en este ámbito. Resaltó que las decisiones tomadas tienen impacto directo en el presente y futuro del sector, y afirmó que Andalucía tiene una posición destacada que defender no solo en España, sino también en el ámbito europeo.

La intervención de Aguirre también incluyó referencias a la lucha contra la violencia machista. De acuerdo con lo publicado, instó a adoptar una postura inflexible ante este fenómeno y rechazó su politización. Igualmente, abordó el tema del acoso escolar, describiéndolo como una realidad inadmisible que requiere atención especial por parte de los poderes públicos y de la sociedad.

El narcotráfico resultó otro eje de su discurso, en el que, según el medio, Aguirre abogó por dar una respuesta conjunta ante este problema, destacando que afecta la percepción y el desarrollo de una región en la que, según sus palabras, son muchas las familias que optan diariamente por el trabajo honesto.

Además de estas cuestiones, el presidente del Parlamento andaluz mencionó varios conflictos internacionales que permanecen abiertos o en proceso, como la guerra de Ucrania, el conflicto de Gaza y las tensiones recientes en Oriente Medio, confiando en que se alcance el final de estos enfrentamientos, informó el medio.

Durante su discurso, Aguirre recurrió a citas de personalidades culturales e históricas, como Carlos Cano, Averroes, María Victoria Atencia, Blas Infante y Camarón de la Isla, integrando referencias a la identidad y la cultura andaluza como elementos fundamentales del contexto actual de la comunidad.

Finalmente, el presidente recordó que la sede parlamentaria iniciará a partir de la primera quincena de marzo las obras de su fachada principal y, posteriormente, la rehabilitación del Salón de Plenos, como parte de un proyecto más amplio para conservar y mejorar el patrimonio institucional de Andalucía. Todo esto, relató el medio, ocurre en un contexto político en el que Andalucía se prepara para nuevos desafíos de gobernabilidad y representación.