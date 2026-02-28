Espana agencias

Adelante Andalucía dice que el 28F "no es el postureo" de Moreno "es sanidad pública, educación pública y vivienda"

El representante parlamentario de la formación critica al líder del Ejecutivo regional y lo acusa de priorizar actos para la galería, exigiendo medidas efectivas en servicios básicos y denunciando políticas sociales que considera insuficientes para la población

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, expresó que resulta incomprensible que el presidente de la Junta impulse viviendas de protección oficial por 300.000 euros, criticando que acciones como estas no representan los valores del andalucismo, según reportó Europa Press. García realizó estas declaraciones durante un encuentro con la prensa en los momentos previos a la manifestación en Sevilla, organizada por la Plataforma 28F en conmemoración del Día de Andalucía.

Según publicó Europa Press, García manifestó que el significado del 28 de febrero y de Andalucía excede los gestos públicos del presidente Juanma Moreno, señalando que la fecha simboliza el compromiso con una sanidad pública robusta, educación accesible y vivienda digna para toda la ciudadanía. De acuerdo con el portavoz de Adelante Andalucía, la gestión de Moreno se ha centrado en "actos para la galería", mientras la población afronta dificultades reales en servicios esenciales, en particular el acceso a la salud y a la educación.

Durante su intervención ante los medios, José Ignacio García sostuvo que le resulta "vergonzoso" tener un presidente que exhibe símbolos andaluces mientras, a su juicio, desampara a colectivos vulnerables como las mujeres con cáncer de mama. El dirigente subrayó que la memoria de estos hechos permanece presente para el movimiento que representa. Europa Press consignó también que García consideró inaceptable que los jóvenes deban costear hasta 4.000 euros por acceder a cursos de Formación Profesional, criticando la privatización de esta rama educativa y lamentando que las opciones gratuitas resulten insuficientes bajo el actual modelo impulsado por la Junta.

El portavoz de Adelante Andalucía denunció ante la prensa que, a su entender, la política social vigente prioriza imágenes y buenas palabras por encima de soluciones estructurales reales. Para él, el andalucismo implica defender derechos conquistados por generaciones pasadas y exigir hoy que esos derechos se mantengan para las generaciones futuras. Según informó Europa Press, García recalcó que el acto de este 28F rechaza el "postureo" institucional y reivindica demandas concretas como la protección y refuerzo de los servicios públicos que, en su opinión, conforman el núcleo del bienestar social andaluz.

Las declaraciones de García incorporaron también una crítica a la actitud que atribuye al presidente hacia los símbolos andaluces, al considerar que "no puede ser que aceptemos que nuestro presidente se enrolle en la bandera de Andalucía y después nos venda la sanidad pública". Según recogió Europa Press, el portavoz insistió varias veces en que, para su formación, persiste el recuerdo de las personas y colectivos que, a su juicio, se han visto desatendidos por la actual administración autonómica. En referencia al desarrollo de la jornada de protesta, el portavoz recalcó: “Hoy lo que celebramos no es el postureo de nadie, celebramos que nuestras abuelas y nuestros abuelos lucharon para que hoy tuviéramos derechos y hoy tenemos que luchar para tener derechos mañana”.

Con motivo de la manifestación convocada por la Plataforma 28F en el contexto del Día de Andalucía, Adelante Andalucía expresó la necesidad de priorizar el fortalecimiento de los servicios públicos. Según detalló Europa Press, el partido instó al Gobierno andaluz a alejarse de prácticas orientadas a la imagen y a responder ante las demandas sociales con medidas que garanticen la igualdad de acceso a la sanidad, la educación y la vivienda en Andalucía.

