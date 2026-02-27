Un Eurofighter español y otro alemán se activan ante la violación del espacio aéreo de Rumanía por un dron

Las aeronaves españolas y alemanas del destacamento 'Paznic' completaron este jueves su primera misión de reacción rápida en coordinación directa tras la integración plena en el dispositivo de Policía Aérea Reforzada en Rumanía. Según detalló el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la operación se activó por la presunta entrada no autorizada de un dron en el espacio aéreo rumano, lo que desencadenó una intervención inmediata de un Eurofighter español y otro alemán.

De acuerdo con la información difundida por el EMAD, la OTAN ya se encuentra investigando la procedencia y las características técnicas del artefacto no tripulado cuyo vuelo suscitó la alerta. La rápida respuesta de las fuerzas aliadas se produjo en el seno de una misión conjunta que refuerza la vigilancia y la coordinación en el flanco oriental de la Alianza Atlántica, en un momento en el que la seguridad en las fronteras del este europeo concentra especial atención dentro del entorno internacional.

El comunicado oficial agrega que, una vez evaluada la situación y descartada una amenaza inmediata, tanto el Eurofighter español como el alemán regresaron a la base aérea OTAN MK en Rumanía. Ambas aeronaves quedaron nuevamente en estado operativo y listas para despegar ante otra posible contingencia. El despliegue de estos cazas forma parte de la estrategia de Alerta de Reacción Rápida, diseñada para detectar, identificar y responder en tiempo real a cualquier incursión susceptible de poner en peligro la integridad territorial o la seguridad aérea de los países miembros.

Según consignó el Estado Mayor de la Defensa, esta operación representa el primer 'A-Scramble' —intervención para interceptar en vuelo una amenaza aérea— tras culminar la fase inicial de integración operativa entre los contingentes españoles y alemanes. El destacamento 'Paznic', bajo el mando del comandante Félix Diéguez Pita, incluye 53 militares y tres Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio de España. La colaboración con el 71 Escuadrón de la Fuerza Aérea alemana busca maximizar la eficiencia de la defensa aérea y fortalecer la coordinación entre ambos países dentro de las estructuras de la OTAN.

El jefe de operaciones del destacamento, comandante Juan Bengoechea, subrayó para EMAD la capacidad alcanzada en materia de coordinación binacional. Según sus palabras, “la integración con la Fuerza Aérea alemana para la defensa del espacio aéreo aliado” demuestra la eficacia europea bajo el principio de Empleo Ágil de Combate. Este concepto, adoptado por la Alianza, promueve la flexibilidad estratégica y la capacidad de desplegar fuerzas en diversos puntos del territorio sin que sea imprescindible la dependencia de bases permanentes de gran tamaño.

El medio EMAD destaca que la ejecución de la misión respondió a la directriz principal de la OTAN de preservar la seguridad del espacio aéreo en las fronteras de los países miembros, especialmente después de incidentes recientes que han incrementado la sensibilidad sobre la actividad de vehículos aéreos no tripulados en la región. El incidente no dejó daños ni heridos, y la investigación interna de la OTAN continúa para determinar el origen del dron y si existió vulneración intencional por parte de actores externos.

El refuerzo de la vigilancia en el flanco oriental se enmarca en el contexto de las iniciativas de disuasión y defensa de la alianza atlántica, que ha intensificado durante los últimos meses los despliegues multinacionales ante el aumento de la tensión regional. La base MK en Rumanía, donde opera el destacamento conjunto, es uno de los puntos más estratégicos para coordinar la reacción frente a incursiones aéreas no identificadas.

El EMAD apuntó que el ‘Paznic’ y sus homólogos alemanes continúan en alerta máxima para actuar en cuestión de minutos ante cualquier situación anómala, lo que evidencia un alto grado de preparación y disponibilidad operativa. La interoperabilidad desplegada en esta misión sirve, según las fuentes militares publicadas por el propio EMAD, como ejemplo de la cooperación que promueve la OTAN para defender el espacio aéreo de sus miembros con unidades listas para operar desde múltiples ubicaciones en Europa del Este.

Este suceso subraya la importancia que la OTAN otorga a las operaciones conjuntas y la integración de fuerzas multinacionales, elementos que configuran la estrategia actual de defensa colectiva. La identificación y neutralización de aparatos no tripulados sobrevolando territorios aliados forman parte de las prioridades definidas por la organización, que mantiene abiertas las investigaciones tras cada activación de alarma para evitar posibles incidentes mayores.