Espana agencias

Illa valora positivamente la ley de amnistía y dice que Puigdemont "debería haber vuelto ya"

El jefe del gobierno catalán defendió la legislación aprobada y expresó su voluntad de que el exmandatario autonómico regrese cuanto antes, subrayando que los argumentos jurídicos contra la norma han sido descartados por el Tribunal Constitucional

Guardar

Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat, expresó que el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña debería haberse producido ya, y reiteró su llamado a que se aplique sin demoras la ley de amnistía recientemente aprobada. Así lo manifestó en una entrevista emitida por la Cadena Ser, durante el programa 'Hora 25', donde destacó que los argumentos legales que se emplearon para oponerse a esta legislación han sido descartados por el Tribunal Constitucional. Illa defendió la constitucionalidad de la norma y subrayó la importancia de respetar tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial en la tramitación y aplicación de esta ley.

Según informó la Cadena Ser, Illa sostuvo que quienes se manifestaron en contra de la ley de amnistía, lo hicieron alegando principalmente dos razones: en primer lugar, la supuesta inconstitucionalidad del texto; en segundo lugar, el temor a que la norma favoreciera y fortaleciera el movimiento independentista en Cataluña. El dirigente socialista aseguró que ambas opiniones han resultado infundadas. Desde el punto de vista jurídico, Illa recordó que el Tribunal Constitucional ya se pronunció y concluyó que la ley se ajusta a los preceptos de la Carta Magna española. El presidente de la Generalitat añadió que de momento, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha señalado que no existe conflicto con la normativa europea, aunque todavía falta la resolución definitiva de dicho tribunal.

En relación al impacto político de la amnistía, Illa destacó que actualmente, por primera vez en cuatro décadas, no existe una mayoría parlamentaria independentista en la Cámara catalana. Según consignó la Cadena Ser, Illa expuso su respeto hacia quienes defienden propuestas independentistas, señalando que estas son legítimas en tanto se desarrollen dentro del marco legal. De esta manera, el presidente de la Generalitat recalcó la relevancia de que las diferentes posiciones políticas convivan bajo el respeto a las normas del Estado de derecho.

Durante su intervención, Illa también se refirió a la importancia del equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Reportó la Cadena Ser que el presidente autonómico mostró su respeto ante la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, y al mismo tiempo hizo hincapié en la necesidad de que se reconozca y respete la función del Poder Legislativo, representado por la totalidad de los 350 diputados elegidos en las elecciones generales. Illa manifestó su deseo de que la amnistía se haga efectiva a la mayor brevedad posible, eliminando cualquier tipo de obstáculo o período de retraso.

De acuerdo con la Cadena Ser, Illa remarcó su voluntad de que Carles Puigdemont pueda volver desde Bélgica, insistiendo en que la ley de amnistía no sólo cumple con los requisitos legales sino que responde también a un criterio político y social de amplio respaldo parlamentario. La entrevista también dejó constancia de la postura firme del presidente sobre la necesidad de cerrar el ciclo abierto por el denominado “procés” y normalizar la convivencia y el debate político en Cataluña, en el contexto de la legalidad vigente.

La Cadena Ser detalló que, en su exposición, Illa se refirió reiteradamente a la legitimidad de los independentistas para defender su proyecto, recalcando que el respeto mutuo dentro del marco constitucional es la vía para dirimir diferencias políticas. Para el presidente de la Generalitat, la validación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional y las primeras consideraciones favorables del abogado general europeo eliminan las principales trabas argumentales utilizadas por los sectores críticos de la medida.

Según la emisión, Illa vinculó la aprobación y puesta en marcha de la ley de amnistía con el objetivo de llevar la situación política catalana a una nueva etapa, donde el respeto institucional predomine y se reduzca la polarización. El mandatario insistió en que la amnistía representa no solo una solución jurídica, sino también una oportunidad política para avanzar en la estabilidad y la integración de todas las sensibilidades presentes en la sociedad catalana.

Temas Relacionados

Ley de amnistíaSalvador IllaCarles PuigdemontTribunal ConstitucionalUnión EuropeaCataluñaBélgicaParlament de CatalunyaPoder JudicialPoder LegislativoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo defiende de nuevo la vuelta del rey emérito y dice que quienes lo critican "no le llegan a la suela del zapato"

Durante un acto en Salamanca, el líder del Partido Popular respaldó la residencia de Juan Carlos I en España, destacando su contribución histórica y criticando duramente a quienes cuestionan su figura, al tiempo que reclamó mayor transparencia al Ejecutivo socialista

Feijóo defiende de nuevo la

Feijóo llama a unir el voto en el PP y no "dispersarlo" con Vox: "Si nos dividimos, no venceremos"

Alberto Núñez Feijóo instó a los electores a respaldar una sola opción de centro-derecha para potenciar su victoria el 15 de marzo, al tiempo que destacó la experiencia de Alfonso Fernández Mañueco y presentó compromisos concretos para Salamanca

Feijóo llama a unir el

Vox califica de "auténtica estafa" la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

Carolina López, líder de Vox en Asturias, acusó al Partido Popular Europeo de “traicionar al sector primario” con la puesta en marcha del pacto con Mercosur, advirtiendo de posibles consecuencias negativas para los productores locales según sus declaraciones

Vox califica de "auténtica estafa"

Condenado a 10 años de cárcel un hombre por agredir sexualmente y amenazar a su expareja en Orense

El tribunal provincial dictó sentencia tras considerar demostrados los delitos cometidos contra la mujer en febrero de 2022, valorando la solidez de la denuncia y el respaldo de pruebas forenses, aunque la resolución admite recurso ante el TSXG

Infobae

Osasuna se personará en la causa judicial por los incidentes ocurridos el pasado sábado en El Sadar

El club navarro ha confirmado que se sumará al procedimiento legal que se abrirá tras los altercados registrados al terminar el partido frente al conjunto madridista, buscando proteger los intereses de sus abonados y esclarecer lo sucedido en el estadio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo votar por correo en

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

ECONOMÍA

La Justicia condena a una

La Justicia condena a una agencia de detectives a indemnizar a una mujer con incapacidad permanente total con 3.000 euros por fotografiarla en su casa

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

DEPORTES

Muere a las 89 años

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes