Illa valora positivamente la ley de amnistía y dice que Puigdemont "debería haber vuelto ya"

Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat, expresó que el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña debería haberse producido ya, y reiteró su llamado a que se aplique sin demoras la ley de amnistía recientemente aprobada. Así lo manifestó en una entrevista emitida por la Cadena Ser, durante el programa 'Hora 25', donde destacó que los argumentos legales que se emplearon para oponerse a esta legislación han sido descartados por el Tribunal Constitucional. Illa defendió la constitucionalidad de la norma y subrayó la importancia de respetar tanto al Poder Legislativo como al Poder Judicial en la tramitación y aplicación de esta ley.

Según informó la Cadena Ser, Illa sostuvo que quienes se manifestaron en contra de la ley de amnistía, lo hicieron alegando principalmente dos razones: en primer lugar, la supuesta inconstitucionalidad del texto; en segundo lugar, el temor a que la norma favoreciera y fortaleciera el movimiento independentista en Cataluña. El dirigente socialista aseguró que ambas opiniones han resultado infundadas. Desde el punto de vista jurídico, Illa recordó que el Tribunal Constitucional ya se pronunció y concluyó que la ley se ajusta a los preceptos de la Carta Magna española. El presidente de la Generalitat añadió que de momento, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha señalado que no existe conflicto con la normativa europea, aunque todavía falta la resolución definitiva de dicho tribunal.

En relación al impacto político de la amnistía, Illa destacó que actualmente, por primera vez en cuatro décadas, no existe una mayoría parlamentaria independentista en la Cámara catalana. Según consignó la Cadena Ser, Illa expuso su respeto hacia quienes defienden propuestas independentistas, señalando que estas son legítimas en tanto se desarrollen dentro del marco legal. De esta manera, el presidente de la Generalitat recalcó la relevancia de que las diferentes posiciones políticas convivan bajo el respeto a las normas del Estado de derecho.

Durante su intervención, Illa también se refirió a la importancia del equilibrio entre los distintos poderes del Estado. Reportó la Cadena Ser que el presidente autonómico mostró su respeto ante la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, y al mismo tiempo hizo hincapié en la necesidad de que se reconozca y respete la función del Poder Legislativo, representado por la totalidad de los 350 diputados elegidos en las elecciones generales. Illa manifestó su deseo de que la amnistía se haga efectiva a la mayor brevedad posible, eliminando cualquier tipo de obstáculo o período de retraso.

De acuerdo con la Cadena Ser, Illa remarcó su voluntad de que Carles Puigdemont pueda volver desde Bélgica, insistiendo en que la ley de amnistía no sólo cumple con los requisitos legales sino que responde también a un criterio político y social de amplio respaldo parlamentario. La entrevista también dejó constancia de la postura firme del presidente sobre la necesidad de cerrar el ciclo abierto por el denominado “procés” y normalizar la convivencia y el debate político en Cataluña, en el contexto de la legalidad vigente.

La Cadena Ser detalló que, en su exposición, Illa se refirió reiteradamente a la legitimidad de los independentistas para defender su proyecto, recalcando que el respeto mutuo dentro del marco constitucional es la vía para dirimir diferencias políticas. Para el presidente de la Generalitat, la validación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional y las primeras consideraciones favorables del abogado general europeo eliminan las principales trabas argumentales utilizadas por los sectores críticos de la medida.

Según la emisión, Illa vinculó la aprobación y puesta en marcha de la ley de amnistía con el objetivo de llevar la situación política catalana a una nueva etapa, donde el respeto institucional predomine y se reduzca la polarización. El mandatario insistió en que la amnistía representa no solo una solución jurídica, sino también una oportunidad política para avanzar en la estabilidad y la integración de todas las sensibilidades presentes en la sociedad catalana.