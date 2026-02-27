Espana agencias

Hermann Terstch ensalza el papel de Vox "en la defensa de las fuerzas patrióticas en Iberoamérica"

El eurodiputado de Vox Hermann Terstch ha reivindicado este viernes en Málaga a la opositora venezolona María Corina Machado como "heroína de la libertad" y ha ensalzado el papel de Vox "en la defensa de las fuerzas patrióticas en Iberoamérica".

Tertsch ha hablado este viernes en la capital de la Costa del Sol antes de la presentación del documental de la Fundación Disenso 'Marina Corina: La conquista de la libertad', para valorar "la figura de María Corina Machado" y el "recorrido" de la oposición venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro.

Así, ha subrayado que el acto en la capital malagueña supone "presentar aquí un documental sobre una heroína venezolana, una heroína de la hispanidad".

Además, ha vinculado el relato del documental con la movilización política en Venezuela y con lo que ha descrito como un "milagro de las actas". Al respecto, ha asegurado que, a su juicio, quedó "claro ante toda la opinión internacional, de forma incontrovertible" el resultado de unos comicios "pese a la voluntad de fraude" del régimen de Maduro.

"Se demostró que era un fraude", ha afirmado, al tiempo que ha indicado que "esas elecciones las había ganado masivamente Edmundo González y desbancaba con más del doble de votos al usurpador, al dictador y al asesino Maduro".

De igual modo, en su intervención, el eurodiputado también ha criticado "las complicidades" que "existen en España con el régimen venezolano". En ese contexto, ha citado expresamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de "actuar como un abogado y un protector de los criminales de allí y de los criminales de aquí".

En este punto, Tertsch ha defendido que "el objetivo del acto es homenajear a esta mujer", pero "también a todos los venezolanos que se movilizaron para hacer aquello posible": "Todos los que padecemos gobiernos con voluntades delictivas, criminales y totalitarias, tenemos que saber que siempre tiene que haber esperanza, pero que la esperanza parte del coraje, del valor de defender nuestros valores", ha añadido.

Además, Tertsch ha atribuido a Vox y a su presidente, Santiago Abascal, "un papel determinante en el respaldo internacional a la oposición venezolana y en la articulación de alianzas políticas en el ámbito iberoamericano y europeo".

"Santiago Abascal, fue el que dijo en un momento dado, cuando nadie quería hacer caso a María Corina, que era María Corina", ha señalado y ha defendido que la "voluntad de Vox, de Fundación Disenso y del Foro Madrid ha contribuido a crear esos lazos y sinergias entre las fuerzas nacionales" de Iberoamérica y las europeas", destacando "el crecimiento" de lo que ha denominado "fuerzas patrióticas a ambos lados del Atlántico".

Por su parte, Edmaly Maucó, coordinadora de proyectos de Foro Madrid, ha resaltado la importancia de llevar el documental a Málaga y ha recordado que el estreno tuvo lugar en Oslo. "Hoy cobra más valor que nunca el estar aquí, en Málaga, dando justamente este testimonio", ha afirmado, antes de sostener que "el mundo es un poco más libre después de ese 3 de enero".

Por último, Maucó ha subrayado "el respaldo recibido para impulsar este tipo de iniciativas": "Nosotros hemos recibido un apoyo fundamental de Vox, por parte también de Patriotas por Europa, y eso hay que reconocerlo", ha dicho.

Así, ha enmarcado el documental "en una causa más amplia": "No es una lucha solamente por recuperar la libertad de Venezuela, sino por recuperar incluso Occidente", ha señalado y ha citado otros países de la región, como Cuba y Nicaragua. "Seguiremos dando la lucha y la batalla hasta el final y seguiremos llevando este mensaje por toda España y por todo el mundo entero", ha concluido.

