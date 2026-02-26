Sumar dice que tiene "muchas personas", además de Bustinduy, que pueden suceder a Yolanda Díaz como cartel electoral

En opinión de Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, existen numerosas figuras dentro de la coalición capaces de asumir el liderazgo electoral tras la renuncia de Yolanda Díaz como candidata en las próximas elecciones generales. De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Europa Press, Martínez Barbero destacó especialmente el papel de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, y mencionó que su perfil resulta "excelente" para afrontar futuros desafíos, al igual que el de otros representantes significativos del socio minoritario del Ejecutivo.

Según explicó Europa Press, la decisión de Yolanda Díaz de no presentarse como candidata no se interpreta dentro del espacio a la izquierda del PSOE como un abandono, sino más bien como una estrategia que permite fortalecer al bloque progresista de cara a próximos ciclos políticos. Martínez Barbero señaló ante los medios que esta postura responde tanto a motivaciones personales como políticas, subrayando que Díaz “analiza las cuestiones por razones personales, pero sobre todo, sobre todo por razones políticas”. En este sentido, la portavoz insistió en que la vicepresidenta sigue siendo la referencia central de Sumar y una figura de peso fundamental en su espacio político.

El medio Europa Press detalló que Martínez Barbero atribuyó a Díaz un papel de liderazgo que continuará, especialmente desde su posición en el Ministerio de Trabajo. Aseguró que, aunque no encabece la próxima contienda electoral, Díaz dispone de numerosas herramientas para seguir impulsando a la izquierda alternativa hasta la celebración de las elecciones.

En medio de crecientes especulaciones sobre posibles sucesores de Díaz, la portavoz de Sumar remarcó que el espacio cuenta con “muchas personas” preparadas y disponibles para asumir la candidatura. Martínez Barbero hizo mención directa a Pablo Bustinduy, indicando que mantiene por él tanto respeto profesional como personal, y añadió que dentro de la coalición existe “mucha buena gente”, lo que permitirá alcanzar la “mejor conclusión” en torno a quién encabezará la lista.

Europa Press informó que, para Martínez Barbero, la decisión de Díaz implica un “paso adelante para la izquierda de este país” al priorizar el bien mayor frente a intereses individuales. En su intervención, la portavoz definió este momento como una oportunidad para mostrar la fortaleza del espacio y activar perfiles sólidos capaces de liderar el proyecto político en una nueva etapa.

Durante su intervención con los medios en el Congreso, Martínez Barbero descartó que la renuncia de la vicepresidenta suponga el debilitamiento de la izquierda alternativa, insistiendo en que Sumar y sus aliados disponen de numerosos perfiles capacitados, además de Bustinduy, para asumir candidaturas relevantes. El medio Europa Press consignó que la portavoz subrayó la determinación de Díaz como un acto de valentía y convicción, reafirmando su compromiso con la política progresista y su papel como referente en la actualidad.

La respuesta de Sumar ante la renuncia de Díaz se centra entonces en reivindicar la diversidad y solidez de los perfiles dentro de la coalición, asegurando la continuidad del proyecto y su capacidad para enfrentar los próximos desafíos electorales. La dirección del espacio se mantiene unida en el respaldo a la vicepresidenta y en la búsqueda activa de la mejor figura para encabezar la próxima contienda electoral.