Sánchez agradece a la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai su activismo en defensa de los derechos de mujeres y niñas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este jueves en el Palacio de la Moncloa a la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, a quien ha trasladado su agradecimiento por sus años de activismo en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas.

Durante el encuentro, Sánchez ha subrayado que su Ejecutivo considera el feminismo "una cuestión de derechos humanos y el motor de la gran transformación de España". En este sentido, ha asegurado que cada política pública impulsada por el Gobierno incorpora en su diseño y desarrollo una visión de género.

Por su parte, Yousafzai ha agradecido al presidente su posicionamiento en defensa del derecho internacional, la igualdad y los derechos de las mujeres afganas, en un contexto marcado por el retroceso de libertades en Afganistán.

En este marco, el Gobierno ha reiterado que España impulsa una política exterior feminista que aborda "de manera integral la acción humanitaria, la protección internacional y la defensa activa de los derechos de las mujeres y niñas en los foros multilaterales".

Asimismo, participa en iniciativas como las conferencias HearUs y mantiene una posición activa en la rendición de cuentas ante las violaciones de derechos humanos.

