Podemos se desmarca de alianzas con Sumar pese a la renuncia de Díaz y les achaca sostener al PSOE a "cualquier precio"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que su formación solo mantendrá alianzas para levantar una "izquierda fuerte" y se desmarca de una posible coalición con Sumar, aunque no esté la vicepresidenta Yolanda Díaz, al considerar que este espacio es una "operación" para sostener al PSOE en el Gobierno a "cualquier precio".

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, preguntada sobre si la renuncia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de ser candidata en las próximas elecciones generales podría facilitar el entendimiento con los partidos de Sumar en el Gobierno.

Belarra ha enfriado esa hipótesis al subrayar que lo importante en materia de alianzas es el "para qué" y Podemos tiene claro que el futuro pasa por una "izquierda fuerte" y habría que reflexionar sobre lo que ha supuesto la "operación Sumar", que en su opinión ha debilitado al espacio a la izquierda del PSOE y su capacidad de transformación.

"Tenemos que tener una discusión política sobre para qué construir esta izquierda, porque para lo que ha servido Sumar y lo que han hecho otras fuerzas también aquí en el Congreso, como EH Bildu, es sostener al PSOE a cualquier precio, incluso aunque haga el mayor rearme de la historia del país y aunque no haga nada contra la crisis de vivienda", ha zanjado.

Es más, ha reivindicado que su partido piensa que ese no el papel de izquierda sino presionar al PSOE para que se mueva y, por ejemplo, acepte intervenir el mercado de la vivienda.

Belarra ha agregado que los movimientos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, revelan que la gente quiere votar una "izquierda que pelee, una izquierda valiente y una izquierda que cambie las cosas, no que tenga un programa muy bonito, sino que lleve adelante esas transformaciones".

"Eso es lo que aporta Podemos a la política española, la capacidad de transformación y de pelear cuando las cosas son difíciles (...) Y ahí es donde va a estar Podemos", ha apostillado para insistir en que si eso ocurre las "alianzas van a caer por su propio peso".

HAY QUE PONER POR DELANTE LOS INTERESES DEL PAÍS

Paralelamente, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, también ha declarado en TVE que no cree que una eventual alianza entre su espacio y Podemos depende de una "persona o un nombre", en alusión a Díaz, sino que necesariamente tiene que pasar por un acuerdo político.

En cualquier caso, ha apostillado que los partidos tienen por delante algo "muy grande", que es frenar a PP y Vox, y por ello demanda en clara alusión a los 'morados' que se pongan por delante los "intereses del país". Aparte, ha insistido en que el gesto de Díaz implica "generosidad".

Previamente y en declaraciones a Canal Red, la eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha vinculado la decisión de la vicepresidenta segunda de no repetir como candidata a las futuras elecciones generales a un problema interno de Sumar, al interpretar que buscan otro referente en el proceso de refundación de la alianza de los partidos que componen el socio minoritario.

Belarra también ha achacado al plano interno el paso a un lado de Díaz, a quien le desea lo mejor en el plano personal pese a las discrepancias que han mantenido.