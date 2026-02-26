Espana agencias

Garrigues alcanzó un récord de ingresos de casi 528 millones en 2025, un 9,51% más

La compañía internacional de asesoría jurídica informó que logró superar sus previsiones financieras para 2025 gracias al fuerte impulso en filiales de Latinoamérica y Portugal, así como mayor demanda en las áreas mercantil, tributaria y digitalización

La inversión acumulada por Garrigues en tecnología y digitalización durante los últimos cinco años alcanzó los 75 millones de euros, cifra que, según informó el propio despacho, ha contribuido a consolidar su división digital G-digital en 2025. Este avance en el ámbito tecnológico forma parte de los logros destacados por la firma internacional de servicios legales y fiscales, que reportó un récord de ingresos de 527,69 millones de euros en 2025, lo que representa un crecimiento del 9,51% en relación con el año anterior.

De acuerdo con el comunicado difundido por Garrigues —recogido también por diferentes medios especializados—, la facturación registrada en 2025 incrementó en 45,84 millones la cifra obtenida en 2024. La firma atribuyó este resultado a un incremento sostenido en la demanda de servicios legales en áreas clave como Mercantil, Tributaria y proyectos de digitalización. Según manifestó Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, el desempeño de la compañía superó las previsiones financieras para el ejercicio y permite vislumbrar una continuidad en esta tendencia para el siguiente año.

La compañía detalló que España continúa como su principal mercado, con una cifra de negocios que ascendió un 4,28% hasta los 437,15 millones de euros. Sin embargo, el peso internacional experimentó un avance considerable. Las operaciones fuera de España sumaron unos ingresos de 90,54 millones de euros, tras un incremento del 44,5%. El peso de los ingresos internacionales se situó así cerca del 17,2% del total, según las cifras difundidas. Tanto las filiales en Latinoamérica como en Portugal lograron tasas de crecimiento a doble dígito, reforzando la presencia global del despacho, que opera en 12 países distribuidos en cuatro continentes.

El medio corporativo de Garrigues puso de relieve que las áreas de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones mantuvieron la mayor contribución al negocio, concentrando el 32,59% de los ingresos totales. En segundo término se ubicó la práctica Tributaria, con un 29,31%. Otras divisiones relevantes incluyeron Resolución de Conflictos —que abarca Litigación y Arbitraje— con el 12,6% de la facturación, seguida de los departamentos Laboral (12,16%) y Administrativo y Constitucional (7,78%).

Respecto al desarrollo estratégico de la firma, el presidente ejecutivo Fernando Vives enfatizó que los buenos resultados obtenidos han propiciado un crecimiento no solo cuantitativo sino orientado a la sostenibilidad empresarial. Vives anticipó que la organización continuará invirtiendo en iniciativas consideradas fundamentales, incluidas la transformación digital y la captación de talento profesional. Según el comunicado de la empresa, “nuestro objetivo no es crecer por crecer, sino lograr que el crecimiento sea sólido y rentable, de modo que podamos seguir ofreciendo el mejor servicio posible, contar con los mejores profesionales e invertir en todo aquello que consideramos estratégico, como es nuestra transformación digital”.

Entre los acontecimientos relevantes del año pasado, el medio de Garrigues resaltó la integración de la firma mexicana Sánchez Devanny en su estructura, fortaleciendo así su posición en el mercado latinoamericano. Además, la mudanza de la sede corporativa a las Torres de Colón en Madrid representó otro hito para la compañía, junto con la culminación del Plan de Sostenibilidad 2023-25. A estos avances se suma el aniversario número 25 de G-advisory, filial especializada en consultoría sobre energía y sostenibilidad, subrayando la diversidad de servicios y proyectos que conforman la estrategia de expansión y consolidación internacional del despacho.

Según reportó el portal corporativo de Garrigues, la combinación del crecimiento interno de sus principales áreas de práctica, la expansión internacional, la consolidación de inversiones en tecnología y la adquisición de nuevos socios estratégicos han impulsado el desempeño financiero y operativo de la firma. El despacho planea mantener estas líneas de acción de cara a los próximos ejercicios, con la intención de asegurar un crecimiento sostenido y de amplia cobertura geográfica dentro del sector jurídico y fiscal internacional.

