López Miras tilda de "paletismo xenofóbico" las declaraciones de ERC sobre Murcia donde insinuaba que no tenían ambición

Durante una reciente intervención radiofónica, la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, mencionó que “el problema de Salvador Illa es que se presenta y se cree que está gobernando en Murcia, y está gobernando en Cataluña. Este es un país con ambición”. A raíz de estas declaraciones, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó que este tipo de comparaciones ponen en entredicho la igualdad de trato entre territorios y alertó sobre el posible impacto negativo de acuerdos políticos sobre la financiación regional y la relación institucional entre autonomías.

De acuerdo con Europa Press, López Miras calificó la actitud y las expresiones empleadas por Alamany como una muestra de “paletismo xenofóbico”, remarcando que, en su opinión, forman parte de una narrativa discriminatoria hacia la comunidad murciana. En declaraciones recogidas por el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 y difundidas posteriormente, el presidente murciano señaló que podría responder a Esquerra Republicana con datos para comparar el desarrollo y la situación de la Región de Murcia con la de Cataluña en aspectos como el crecimiento del PIB, las exportaciones, el empleo y la satisfacción de la población con los servicios públicos, incluidas la sanidad y la educación.

El medio Europa Press detalló que López Miras puso en duda la pertinencia de emitir una réplica directa a las palabras de Alamany. Argumentó que Esquerra Republicana mantiene una postura sostenida a lo largo del tiempo, que consideró perjudicial y despectiva hacia otras comunidades autónomas. El presidente enfatizó que su preocupación principal no radica únicamente en las manifestaciones individuales de miembros de ERC, sino en el papel que este partido ocupa como socio preferente del Gobierno central que encabeza Pedro Sánchez.

Según publicó Europa Press, López Miras expresó su inquietud respecto a los eventuales efectos de los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo español y Esquerra Republicana. Señaló que la reciente reforma del sistema de financiación autonómica, pactada con ERC, podría beneficiar únicamente a Cataluña en detrimento de otras regiones como Murcia. “Yo creo que ya nadie tendrá la más mínima duda de que lo que ha pactado Pedro Sánchez con esta gente Esquerra Republicana de Cataluña no va a beneficiar ni a la Región de Murcia, ni a ninguna otra comunidad autónoma que no sea Cataluña”, declaró el presidente murciano, quien insistió en que esta situación representa una amenaza para la equidad en la distribución de fondos y para el mantenimiento de criterios objetivos en la asignación de recursos.

El debate se produce en un contexto en el que las negociaciones entre el Gobierno de España y distintas fuerzas políticas sobre el modelo de financiación autonómica han originado tensiones entre territorios. López Miras enfatizó que los acuerdos cerrados sin el consenso de todas las comunidades afectan directamente a la Región de Murcia, que lleva tiempo reclamando una mejora en el sistema y un trato más justo. Según consignó Europa Press, el presidente subrayó la necesidad de plantear soluciones basadas en parámetros objetivos y no en pactos singulares con partidos que, a su juicio, priorizan los intereses territoriales propios sobre los del conjunto del Estado.

Europa Press recogió también que, ante preguntas sobre si responderá con datos concretos a las declaraciones de Alamany, López Miras reiteró que las estadísticas actuales reflejan mejoras significativas en términos económicos y de prestación de servicios públicos en Murcia. El presidente regional justificó su defensa recurriendo a indicadores de crecimiento económico y bienestar social para resaltar que la comunidad ha experimentado avances sostenidos.

Además, la polémica surge en un momento en el que Esquerra Republicana de Catalunya ocupa una posición influyente en el Congreso y en las negociaciones de investidura y gobernabilidad. Según informó Europa Press, la relación entre el Gobierno central y ERC se ha hecho visible en la interlocución sobre políticas públicas y, específicamente, en la reforma del sistema de financiación, exportando la discusión más allá del ámbito partidista y alimentando el debate sobre el reparto de fondos estatales.

La intervención de Alamany en un medio de comunicación volvió a centrar la mirada en los discursos utilizados por los líderes políticos sobre el resto de comunidades autónomas, tema que, de acuerdo con Europa Press, ha sido fuente de controversia en legislaturas anteriores. López Miras insistió en que los estigmas y los comentarios que cuestionan la ambición o la capacidad de una región refuerzan prejuicios históricos, motivo por el cual reiteró su rechazo a expresiones que calificó como discriminatorias.

En suma, el cruce de acusaciones entre dirigentes de la Región de Murcia y Esquerra Republicana, así como las advertencias sobre el impacto de los pactos políticos en el reparto de financiación, mantienen abierto un debate sobre la articulación territorial en España y la equidad entre autonomías, según la cobertura desarrollada por Europa Press.