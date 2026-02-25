Las Juventudes Socialistas elegirán a su nuevo líder en un Congreso el 8, 9 y 10 de mayo, Víctor Camino no se presenta

El 27º Congreso Federal ordinario de las Juventudes Socialistas de España tendrá lugar en Madrid los días 8, 9 y 10 de mayo, evento que marcará la elección del próximo secretario general tras la renuncia de Víctor Camino, quien ha desempeñado el cargo durante los últimos cuatro años. La celebración del congreso coincide con el aniversario número 120 desde la fundación de la organización, según el comunicado oficial difundido este miércoles.

De acuerdo con la información emitida por las Juventudes Socialistas, la convocatoria ha sido aprobada para reunir a la militancia juvenil socialista con el objetivo de renovar su máxima dirigencia. El congreso servirá para definir el futuro liderazgo tras la decisión de Víctor Camino de no presentarse a la reelección. El actual secretario general comunicó su decisión a través de un mensaje en el que valoró la labor colectiva realizada en este periodo y reconoció el papel de la base militante en la defensa de los nuevos derechos, el posicionamiento progresista y el liderazgo en la solidaridad internacional, tal como publicó el comunicado oficial.

Según detalló el medio, Víctor Camino, que también es diputado en el Congreso, destacó los principales hitos alcanzados durante su mandato. Entre los aspectos subrayados por Camino figura su recorrido por más de 500.000 kilómetros a lo largo de España, la cohesión interna y la incidencia que la organización juvenil ha tenido en políticas clave del Gobierno nacional. Citó como ejemplos la promoción de normativas en materia de vivienda, digitalización y participación juvenil, sosteniendo que la estructura juvenil socialista ha influido en estos ámbitos gracias a su movilización y propuestas.

El congreso no sólo tendrá como centro el proceso de elección de la nueva dirigencia, sino que también servirá como espacio de reflexión sobre el legado histórico de la organización. Según consignó el comunicado citado por el medio, las Juventudes Socialistas rememorarán su fundación impulsada por Tomás Meabe en 1906, subrayando los 120 años transcurridos desde entonces. El documento hace hincapié en que “JSE se consolida como una de las organizaciones juveniles con mayor trayectoria dentro de los movimientos progresistas de España y de Europa”.

En este contexto, la cita congresual supondrá un momento clave tanto a nivel interno como para proyectar la imagen y la estrategia de las Juventudes Socialistas en la escena política nacional y europea. Según informó el comunicado, la organización abordará en Madrid los desafíos que enfrenta la juventud en la actualidad e identificará las líneas de acción que definirán su papel en los próximos años.

La renuncia de Camino y la convocatoria del congreso representan un proceso de transición relevante para la organización juvenil vinculada al Partido Socialista Obrero Español. Los participantes en la cita serán responsables de decidir la próxima figura que ocupará la secretaría general, así como de debatir el rumbo ideológico y las prioridades de la agrupación en el marco del actual ciclo político.

Tal como señala el comunicado oficial reproducido por la prensa, el evento servirá además para rendir homenaje a los fundadores y a la historia de la organización, destacando su papel en el avance de derechos y en la movilización juvenil a lo largo de las décadas. La referencia al recorrido histórico hasta la actualidad apunta a reafirmar el compromiso de la agrupación con los valores progresistas y la participación activa en los asuntos sociales.

El congreso federal del próximo mes de mayo se perfila como un escenario central para la definición del futuro de las Juventudes Socialistas, reflejando tanto los cambios generacionales como los desafíos políticos y sociales a los que se enfrenta la juventud organizada en España, según reiteró el comunicado publicado este miércoles.