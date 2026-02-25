El Supremo ratifica la prisión permanente revisable a un hombre por asesinar a una pareja de ancianos

La resolución judicial describe que el hombre había establecido un vínculo de confianza con la pareja de ancianos afectada, logrando aprovechar su situación de vulnerabilidad y soledad derivada tanto de la edad como del estado de salud, para estafarlos y apropiarse de sus bienes antes de cometer el doble asesinato. Según reportó Europa Press, el Tribunal Supremo resolvió mantener las condenas de prisión permanente revisable contra el acusado por el asesinato de este matrimonio en su domicilio de Barcelona en 2019, sentencia que había sido previamente decidida por la Audiencia Provincial de Barcelona.

De acuerdo con el fallo del Supremo, el condenado, que trabajaba como comercial en el área de productos orientados a la salud y el bienestar para personas mayores, se ganó la confianza de las víctimas durante el desempeño de sus funciones profesionales. A partir de esa relación, cometió un delito continuado de estafa, apropiándose de cuantiosas sumas de dinero y joyas pertenecientes al matrimonio. El objetivo final del asesinato fue impedir que saliera a la luz la defraudación, según detalló Europa Press en la información sobre la sentencia judicial.

El relato de los hechos expuesto en la sentencia destaca que, al verse descubierto por la pareja respecto al fraude cometido, el hombre optó por asesinar a ambos en el interior de su vivienda, accediendo de forma premeditada y apuñalando repetidas veces a cada uno. Los jueces describen que el ataque ocurrió en condiciones que impedían cualquier defensa eficaz de las víctimas, quienes, por su avanzada edad -84 años el hombre y 83 la mujer-, y en el caso de la mujer por su limitada movilidad producto de una seria afección de salud, no pudieron oponer resistencia ante un agresor más joven y con pleno vigor físico.

El Tribunal Supremo enfatizó en su resolución que las circunstancias en las que se desarrolló el crimen facilitaron al acusado perpetrar los asesinatos "sin riesgo para sí mismo", ya que contaba con la confianza previa de las víctimas, se hallaban solos en su hogar y ninguno de los dos podía recibir ayuda externa ni defenderse del ataque. Los magistrados subrayaron que esa falta de posibilidades de reacción fue determinante para la consumación del delito.

El condenado presentó un recurso ante el Supremo alegando, entre otros puntos, que se había hecho una interpretación excesivamente amplia de las agravantes de alevosía y ensañamiento, y que la indemnización fijada a favor de los familiares por la Audiencia Provincial de Barcelona resultaba desproporcionada. Según publicó Europa Press, el Tribunal Supremo rechazó tanto los argumentos sobre la interpretación de las agravantes como las objeciones respecto al monto de la indemnización, concluyendo que las cantidades establecidas, un total de 250.000 euros en concepto de daño moral, responden, según los magistrados, al perjuicio causado por la pérdida violenta y traumática de los familiares.

En la sentencia, los jueces explicaron que la relación previa entre el asesino y el matrimonio, sumada a la situación física y emocional de ambas víctimas, constituyó un elemento clave en la comisión del delito. Europa Press consignó que el Supremo dio por probado que el acusado actuó de manera premeditada para ocultar su responsabilidad en la estafa y la apropiación de bienes, y que la agresión letal fue cometida en un entorno propicio para su objetivo, disminuyendo los riesgos personales y asegurando un resultado fatal para sus víctimas.

La Audiencia Provincial de Barcelona había impuesto anteriormente dos penas de prisión permanente revisable al autor por estos hechos, además de condenarlo por estafa continuada y ordenar el pago de la indemnización a los familiares perjudicados. La resolución del Tribunal Supremo, difundida por Europa Press, confirmó todos los aspectos principales de la condena, ratificando tanto la gravedad de los delitos como la proporcionalidad de las compensaciones económicas otorgadas a los familiares directos de las víctimas.

Las conclusiones vinculadas por los magistrados recalcaron, tal como señaló Europa Press, que los ancianos no sólo estaban inmersos en un contexto de confianza personal con su agresor, sino que carecían de cualquier modo posible de defensa en el momento del ataque, situación agravada tanto por el entorno cerrado del domicilio como por la ausencia de terceros que pudieran intervenir. El Tribunal Supremo consideró probado que el acusado empleó su conocimiento de la situación personal de los ancianos para facilitar el acceso y ejecución del crimen, tras descubrir las víctimas su conducta fraudulenta.

Según Europa Press, el proceso judicial incluyó la valoración de distintos informes para determinar tanto la participación del acusado como los daños ocasionados. Los jueces concluyeron que la suma reclamada por las acusaciones particulares por daño moral se justifica plenamente en función del sufrimiento y la pérdida irreparable experimentados por los familiares de las víctimas.

A lo largo de la sentencia, el Supremo destacó que las condiciones físicas de la mujer, quien según el fallo sufría una seria limitación de movilidad y necesitaba de la asistencia de su esposo, mermaban considerablemente su capacidad de reacción. Este hecho, junto con la diferencia de edad y fortaleza física con el agresor y el aislamiento en el domicilio, concedió al acusado la posibilidad de ejecutar los homicidios sin enfrentarse a riesgos o resistencia.

La sentencia del Supremo, presentada por Europa Press, detalló que el asesino utilizó el contexto íntimo y la ausencia de otros posibles testigos o personas que pudieran ejercer algún auxilio para completar la acción delictiva de manera eficiente y rápida. Según los magistrados, esta circunstancia dotó al acusado de una facilidad absoluta para lograr el resultado previsto, aspecto que fue considerado al valorar tanto la alevosía como el ensañamiento.

En cuanto a la argumentación sobre la proporcionalidad de la indemnización, el Supremo consideró que el resarcimiento económico otorgado busca compensar a los allegados la magnitud del daño moral, derivado no únicamente de la muerte violenta y repentina de ambos progenitores, sino también del contexto de engaño, abuso de confianza y crueldad en la comisión del crimen.

La causa ha quedado cerrada tras esta sentencia, que extingue la posibilidad de modificar la condena penal y la reparación a los familiares. Según Europa Press, la resolución del Supremo deja firme la calificación de los delitos y sus consecuencias, tanto en el aspecto penal como en el resarcimiento económico, manteniendo la prisión permanente revisable y la indemnización.