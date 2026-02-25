Abascal cree que "nadie" está preocupado porque Díaz no repita y le aconseja preparar su defensa ante Julio Iglesias

Durante un acto de precampaña en El Espinar, Segovia, Santiago Abascal expresó que Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda del Gobierno, deberá dedicar una atención prioritaria a su defensa jurídica, en relación con la demanda presentada en su contra por Julio Iglesias. Según informó la agencia Europa Press, el presidente de Vox sugirió que este proceso legal representa un momento determinante para Díaz, lo que, a su juicio, debería llevarla a centrar su actividad en esa cuestión antes que en eventuales propuestas electorales.

Abascal manifestó que la noticia sobre la decisión de Díaz, también ministra de Trabajo, de no presentarse como candidata en futuras elecciones generales, no ha generado gran inquietud en el entorno político ni en la sociedad. De acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press, el líder de Vox insistió en que "nadie está demasiado preocupado" por la renuncia de Díaz a intentar una reelección como cabeza de lista.

El dirigente de Vox aprovechó el encuentro de precampaña para acompañar al candidato autonómico Carlos Pollán, y en ese contexto hizo referencia tanto a la retirada política anunciada por Díaz como a la demanda presentada por Julio Iglesias. Según detalló Europa Press, Abascal recurrió a la ironía al comentar que, en cualquier caso, él personalmente no contemplaba la posibilidad de votar a Díaz en un proceso electoral.

Durante su intervención, Abascal enfatizó que el desafío jurídico al que se enfrenta la vicepresidenta es, en este momento, el asunto más relevante respecto a su figura pública. Europa Press recogió que el líder de Vox articuló su discurso aconsejando a Díaz que concentre su esfuerzo en la preparación de su defensa legal, calificando el escenario como uno que exigirá un trabajo individual intenso.

La referencia de Abascal al caso de Julio Iglesias sitúa la atención mediática sobre el futuro político y judicial de Yolanda Díaz. Según publicó Europa Press, Díaz deberá afrontar este litigio en un contexto marcado por el eco de su reciente anuncio de retirada como candidata electoral y por la reacción de líderes políticos, entre los cuales Abascal se mostró especialmente crítico y directo en sus declaraciones públicas.

En el transcurso del acto político en Segovia, el presidente de Vox secundó al candidato Carlos Pollán y empleó la coyuntura para subrayar su posición respecto a la situación judicial y política de Díaz. La intervención incluyó comentarios sobre la repercusión generada por el anuncio de la vicepresidenta y el reclamo presentado por Julio Iglesias, aportando así nuevos elementos al debate público sobre la estabilidad del gabinete y la relevancia de figuras centrales del ejecutivo.

Dentro del panorama político nacional, estas declaraciones añaden un nuevo episodio al análisis sobre el futuro de Yolanda Díaz tanto en la vida pública como en el plano institucional. Las manifestaciones recogidas por Europa Press refuerzan la perspectiva de una inminente etapa de desafíos judiciales para la vicepresidenta, acompañada por opiniones diversas del arco parlamentario en torno a la composición de las listas y la proyección de liderazgos de cara a próximos comicios.