Espana agencias

El PSOE cree que el documento del PP para pactar con Vox asume por primera vez que "no es nadie" sin la "ultra" derecha

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este martes que el documento base de Génova para negociar los gobiernos con Vox viene a asumir "por primera vez" que el PP "no es nadie" sin la "ultra" derecha.

"Su única posibilidad de gobernar, da igual dónde sea, es gobernar con Vox, ya sin caretas", ha manifestado López en rueda de prensa desde la Cámara Baja, donde ha subrayado que ya "todo el mundo sabrá que votar al PP es lo mismo que votar a Vox".

Y es que en ese documento conocido este lunes deja claro, según el dirigente socialista, que las políticas del PP están "sometidas" a lo que le "impone" la "extrema" derecha. Y es que, a su juicio, es "preocupante" que el PP también niegue ahora la emergencia climática, difumine la violencia machista, vea la vivienda como un negocio "exclusivamente especulativo" y asuma el discurso de igualar la inmigración ilegal con la delincuencia.

EL DOCUMENTO ES UN "FRAUDE"

López también ha tachado de "fraude" el documento presentado porque hacen ver cómo poner en marcha los gobiernos de Extremadura y Aragón "pero "no dicen nada" de cómo eso se va a traducir en medidas concretas en esas comunidades.

"Si uno ve la deriva de la derecha y la ultraderecha es para echarse a temblar", ha lamentado el portavoz socialista, para quien ambos partidos se van a convertir en "la gran empresa de demolición del Estado de Bienestar" en España.

Desde el PSOE sostienen que la negociación entre el PP y Vox supone un peligro "muy serio" en tanto que los 'populares' se diluyen "por completo" en la agenda "ultra", como queda demostrado con el hecho de que a Abascal el contenido del documento le parezca "poco" y el secretario general del PP, Miguel Tellado, insista que en son más las cosas que les unen que las que les separan.

¿HASTA DÓNDE ESTÁ DISPUESTO A LLEGAR FEIJÓO?

En este contexto, los socialistas se cuestionan hasta dónde está dispuesto a llegar el líder del PP teniendo en cuenta que, hasta la fecha, ya ha hecho suyo punto por punto el discurso "ultra". Para los socialistas, Feijóo, a quien acusan de no liderar "un proyecto propio", ha pasado de no haber sido presidente "porque no quiso" a pretender gobernar las comunidades autónomas firmando el programa de Vox.

Con este proceder, el PSOE piensa que el líder del PP está "ninguneando" un sistema autonómico por "estorbar" su estrategia nacional porque "lo que se decide en Génova se impone en los territorios" y porque sólo está poniendo en valor "una España uniforme y subordinada a su bloque ideológico".

"Hasta esa idea se la ha comprado a Vox", denuncian desde Ferraz, quien han rechazado que el PP 'presente como estabilidad lo que, "en realidad", es "sumisión". "Y cuando uno copia al original, termina reforzándolo", avisan.

