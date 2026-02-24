Espana agencias

El ex número dos de Marlaska será citado a propuesta de Vox en la comisión de investigación del Senado sobre la dana

Rafael Pérez, exsecretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Fernando Grande-Marlaska hasta mayo, deberá responder ante la comisión del Senado sobre la gestión de la dana tras la iniciativa promovida por Vox y aprobada por el PP

Rafael Pérez, quien ejerció como secretario de Estado de Seguridad y ocupó la jefatura de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta el 28 de mayo de 2025, será convocado para comparecer ante la comisión del Senado encargada de investigar la gestión política de la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana). La decisión de citarlo se vincula a la ampliación de los trabajos del organismo, tras la aceptación de diversas propuestas presentadas por el partido Vox, que han recibido el aval del Partido Popular —mayoritario en la Cámara Alta—, según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la comisión de investigación del Senado adoptó esta determinación en la tarde del martes. En la misma sesión, la comisión accedió también a llamar a comparecer al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ambas convocatorias responden a solicitudes expresas de Vox, que impulsa la revisión y el análisis de actuaciones relacionadas con la gestión y respuestas a los efectos de la dana.

La figura de Rafael Pérez ha estado ligada al núcleo de decisiones sobre seguridad en el Ministerio del Interior desde su nombramiento como secretario de Estado, el 17 de enero de 2020. Previamente, Pérez se desempeñó como jefe de gabinete del ministro Grande-Marlaska, lo que lo situó en una posición de relevancia en la estructura administrativa durante los episodios críticos derivados de la dana. Abandonó el cargo el pasado 28 de mayo, esgrimiendo motivos personales. Su sucesora en el puesto es Aina Calvo, quien ocupa en la actualidad la secretaría de Estado de Seguridad.

Tal como publicó Europa Press, la solicitud de comparecencia de Pérez se inserta dentro de la serie de iniciativas que buscan depurar responsabilidades y esclarecer decisiones que se adoptaron durante y después de los episodios provocados por la dana en diferentes ámbitos administrativos y territoriales. El respaldo del Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en el Senado, ha resultado determinante para la aprobación de la propuesta promovida por Vox.

La comisión investiga distintos aspectos vinculados a la gestión de la dana, analizando tanto la toma de decisiones políticas como administrativas, así como la coordinación entre organismos implicados. Con la citación de Rafael Pérez y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el organismo refuerza el objetivo de incorporar testimonios clave para entender la cadena de mando y la respuesta institucional ante la emergencia.

Europa Press detalló que estas comparecencias forman parte de una fase de ampliación de los trabajos de la comisión, que prevé abordar exhaustivamente responsabilidades y actuaciones de las distintas autoridades y entidades afectadas por la dana. La comparecencia de Rafael Pérez se considerará especialmente relevante, dado el papel que desempeñó en la estructura de seguridad del Estado en el momento de los hechos investigados.

El cronograma de la comisión y las fechas definitivas para estas comparecencias serán definidos en las próximas sesiones, de acuerdo a la metodología habitual de la Cámara Alta y según lo detallado por las mismas fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press. La investigación en el Senado continúa reuniendo documentos, testimonios y análisis para determinar eventuales deficiencias o aciertos en la gestión política y técnica durante el episodio meteorológico de la dana.

