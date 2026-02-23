Jupol exige la dimisión de Marlaska en una protesta frente a Interior y ofrece asesorar a otras víctimas en la Policía

En declaraciones efectuadas tras la reciente renuncia de José Ángel González como máximo responsable operativo de la Policía Nacional, representantes del sindicato Jupol han subrayado la existencia de múltiples casos similares al denunciado por la inspectora que presentó una querella por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo. De acuerdo con información publicada por el medio, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, planteó que el abogado de la agente señaló la existencia de otras compañeras en "situaciones similares", lo que refuerza la preocupación sobre la eficacia de los canales internos para víctimas dentro del cuerpo policial. En este contexto, Jupol solicitó la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, además de ofrecer respaldo legal a otras posibles víctimas, y demandó reformas urgentes en la gestión policial.

Según informó el medio, más de cincuenta personas participaron en la concentración organizadas este lunes frente a la sede del Ministerio del Interior por el sindicato Jupol. La protesta recibió el apoyo de representantes de los partidos PP y Vox, así como de miembros de las asociaciones Jucil y Jusapol. Durante la concentración, los asistentes solicitaron la salida del titular del Interior y de la cúpula policial, lanzando consignas en contra del Gobierno por lo que consideraron encubrimiento de supuestos agresores sexuales dentro del cuerpo policial.

El sindicato Jupol expresó que sus servicios jurídicos quedan disponibles para que cualquier agente policial que haya sido víctima de acoso o agresión, presuntamente por parte de superiores operativos, pueda recibir asesoramiento y apoyo legal. Rivero declaró al medio que "cualquier compañera que se haya podido ver envuelta en algún tipo de agresión o de acoso por parte de algún mando operativo de la Policía que se pongan en contacto con nosotros, nuestros abogados le van a dar el amparo jurídico que necesitan".

Respecto a la situación de la inspectora denunciante, Jupol reconoció la dificultad de la decisión. "El hecho de que se haya visto obligada a acudir a la vía judicial directamente demuestra que los canales internos no funcionan", expresó el sindicato, según consignó el medio. Este pronunciamiento, defendieron, abona la tesis de una ausencia de efectividad en los mecanismos actuales de la institución para la protección de las víctimas de acoso o agresión sexual.

Tal como reportó el medio, dirigentes políticos como Ana Vázquez, diputada y portavoz de Interior del PP, catalogaron el episodio como el “golpe más duro que ha sufrido la Policía Nacional en toda su existencia”. Vázquez advirtió acerca de la desconfianza de las víctimas al realizar denuncias en el propio cuerpo policial e informó que el abogado de la agente solicitó que la Guardia Civil lleve la investigación de las pruebas presentadas al juzgado.

Además, la portavoz del PP reclamó la apertura de una investigación judicial profunda “caiga quien caiga”, y criticó que al ex DAO se le permitiera presentar renuncia sin la instrucción inmediata de un expediente disciplinario ni suspensión de empleo y sueldo, situación que posibilitó su jubilación “con sus medallas”. Representantes de Vox transmitieron su respaldo a las demandas del sindicato y de la denunciante.

Entre las demandas de Jupol consignadas por el medio, se encuentra la solicitud de “regeneración urgente” de la institución policial a fin de preservar su credibilidad. El sindicato llamó a eliminar lo que describieron como “privilegios” de los altos mandos y reclamó cambios inmediatos en los sistemas internos de denuncia y gestión de casos de acoso.

El caso que originó la movilización responde a la querella de una inspectora de la Policía Nacional contra José Ángel González, ex director adjunto operativo, quien ocupó este cargo desde 2018, coincidiendo con el arribo de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. La denuncia ha causado un efecto en cadena dentro de la institución y ha motivado cuestionamientos políticos y sindicales sobre el funcionamiento de los órganos de control interno, según relató el medio.

La concentración frente al Ministerio del Interior pone de manifiesto el debate abierto acerca de los procedimientos originales para atender denuncias de acoso o agresión sexual dentro de la Policía Nacional, así como la presión social y sindical sobre la dirección política y operativa del cuerpo. El sindicato Jupol reiteró, conforme reportó el medio, que continuará exigiendo medidas de regeneración profunda, tanto en la gestión del cuerpo como en la actuación frente a situaciones de abuso o acoso denunciadas por personal femenino.

El debate, avivado tras la renuncia del más alto mando operativo tras la denuncia de agresión, se sitúa en un contexto de desconfianza en los mecanismos internos de protección y de presión por parte de sindicatos y partidos para una revisión estructural que garantice imparcialidad en las investigaciones y protección efectiva a las posibles víctimas de acoso dentro del cuerpo policial, según difundió el medio.