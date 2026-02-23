Espana agencias

Feijóo insiste en la responsabilidad de Marlaska tras la querella al exDAO y dice que queda "por saber" si lo encubrió

El presidente del PP señala en una entrevista que la actuación del titular de Interior está bajo sospecha tras la denuncia contra el ex alto mando policial, advierte que aún faltan detalles cruciales por conocerse y cuestiona la transparencia gubernamental

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto el foco en los detalles aún desconocidos dentro de la investigación hacia el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y la posible implicación de altos cargos del Ministerio del Interior, cuestionando en particular si existió encubrimiento por parte de Fernando Grande-Marlaska, actual titular de la cartera. De acuerdo con Europa Press, Feijóo expresó que aún faltan por esclarecer aspectos esenciales relativos a la gestión interna del caso, sugiriendo que la actuación de Marlaska permanece bajo sospecha mientras no se conozca toda la información sobre los acontecimientos.

Durante una entrevista en Onda Cero, citada por Europa Press, Feijóo insistió en la responsabilidad política de Grande-Marlaska tras la reciente querella por agresión sexual que afecta al exDAO. El líder del PP remarcó que debe determinarse si el ministro encubrió los hechos, señalando además que en caso de que Marlaska tuviera problemas previos con el DAO y no hubiera procedido a su destitución, dicho extremo también deberá ser esclarecido. Feijóo sugirió que la continuidad de Grande-Marlaska en el cargo podría estar condicionada al acceso que el propio ministro tiene a información sensible, en relación a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede cesarlo porque "es reo de la propia información que tiene el ministro".

El líder popular subrayó la gravedad de la acusación que pesa sobre el ex máximo responsable operativo de la Policía Nacional, quien "está llamado a declarar por haber violado presuntamente a una compañera utilizando su jerarquía", según difundió Europa Press. Feijóo vinculó este caso con un problema sistémico relativo a la protección de las mujeres durante la actual administración, señalando: "Las mujeres tienen un problema muy grave con el sanchismo", en referencia a las políticas y la gestión del mandato de Pedro Sánchez.

Consultado directamente acerca de si el Partido Popular cuenta con evidencia de que el ministro del Interior encubrió una posible violación cometida por el exDAO, Feijóo sostuvo que ni Grande-Marlaska ni el jefe máximo de la Policía nacional han dado explicaciones satisfactorias hasta el momento. Feijóo afirmó: "Y si no nos cuentan las descubriremos en el futuro próximo", subrayando la necesidad de que ambos ofrezcan respuestas sobre el desarrollo de los hechos, según registró Europa Press.

El presidente del PP aportó contexto sobre el peso institucional del implicado, resaltando que el DAO no era "una persona cualquiera ni un colaborador eventual", sino un cargo que acompañó a Grande-Marlaska desde el inicio de su mandato. Además, detalló que el ministro de Interior promovió una legislación específica que permitió la permanencia de José Ángel González en su puesto después de la edad de jubilación, recogen los informes de Europa Press.

Feijóo criticó la falta de acción inmediata por parte de Marlaska, señalando que, durante el periodo en el que se habría producido la presunta agresión sexual, el entonces DAO continuó en su cargo sin que el ministro tomara medidas. Según la información proporcionada, la supuesta violación ocurrió diez meses antes de la dimisión del DAO, y la querella presentada por la víctima se formalizó cinco semanas antes de que los medios de comunicación revelaran los hechos. Feijóo recalcó: "Por acción o por omisión, por culpa o por negligencia, el señor Marlaska es el responsable político de que el número uno de la Policía española esté acusado de violación de una comisaría, de una compañera", informando Europa Press. El líder del PP advirtió que podrían estar presentándose más denuncias relativas al exDAO.

Europa Press indicó que, al ser interrogado por las acusaciones vertidas desde dirigentes del PP sobre un posible encubrimiento del delito por parte de Grande-Marlaska, Feijóo respondió que queda "por conocer y por saber" si se produjo un encubrimiento por culpa o negligencia, y agregó que le parece incompatible no asumir responsabilidades políticas ante los hechos suscitados dentro de la Policía.

Feijóo también recordó otros antecedentes que, según su perspectiva, afectan la gestión de Marlaska al frente del Ministerio del Interior, mencionando su responsabilidad en episodios como las muertes en la bahía de Melilla y los problemas de seguridad registrados en zonas como Algeciras y la Costa del Sol, especialmente en relación con cuestiones de narcotráfico. Además, criticó que el actual ministro sea juez de carrera y consideró que lo ocurrido bajo su administración en el Ministerio no corresponde con lo que se espera de un titular con dicha trayectoria judicial, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

En el transcurso de la entrevista se abordó también la citación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por una comisión de investigación en el Senado, según informó Europa Press. Feijóo apuntó que han tenido conocimiento de que Zapatero colaboró “por casi medio millón de euros por hacer unos papeles para asesorar a una empresa donde solamente hay un trabajador”. El dirigente popular manifestó que, salvo que el expresidente aclare su situación, “puede ser lo que parece ser y es que el señor Zapatero es un intermediario, puede ser un comisionista y una persona clave para el régimen de Maduro para facilitar determinadas operaciones económicas mercantiles con Venezuela”.

La información proporcionada por Europa Press recoge así la posición crítica del PP frente a la gestión del Gobierno en materia de transparencia, seguridad y responsabilidad institucional, con llamados a esclarecer todos los aspectos en torno al caso del exDAO y la supuesta falta de respuesta por parte de los principales responsables del Ministerio del Interior.

