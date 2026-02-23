Espana agencias

El PP nacional se implicará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para "facilitar los acuerdos"

Cuca Gamarra asegura que la cúpula del partido participará activamente en los diálogos con la formación liderada por Santiago Abascal en ambas comunidades, con el objetivo de evitar una repetición electoral y lograr un consenso acorde con los resultados del 28M

El Partido Popular ha decidido que su cúpula se incorporará directamente a las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón, con el propósito de evitar que se repitan las elecciones y alcanzar pactos que reflejen el resultado de los comicios autonómicos recientes. Según publicó Europa Press, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, explicó en rueda de prensa que la dirección nacional del partido estará presente activamente en estos diálogos con la formación liderada por Santiago Abascal.

De acuerdo con información de Europa Press, Gamarra precisó que “defraudar el mandato de la gente es una irresponsabilidad” que, en su opinión, solo favorecería al PSOE y a Pedro Sánchez, por lo que insistió en la necesidad de trasladar un mensaje de compromiso institucional. La dirigente señaló que el objetivo de la participación de la cúpula del PP es “facilitar los acuerdos”, asegurar que estos se ajusten a las directrices nacionales de la formación y garantizar la coherencia política en todos los niveles del partido.

El medio Europa Press consignó también que Cuca Gamarra indicó que, tras los resultados en Extremadura y Aragón en las elecciones celebradas el 28 de mayo, el electorado exige a ambas formaciones que alcancen un entendimiento basado en la proporcionalidad de los apoyos obtenidos en las urnas. Gamarra subrayó que el proceso busca responder a la demanda ciudadana de responsabilidad política y señaló que el acuerdo debe demostrar altura de miras para cumplir con un objetivo común que, según expresó, “comparte la gran mayoría de los españoles”.

En sus declaraciones, citadas por Europa Press, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP dejó claro que la dirección nacional del partido “no va a permanecer impasible ante el riesgo de repeticiones electorales”, por lo que trabajará con disposición para “hacer posible el acuerdo”. En este sentido, remarcó que la participación directa del organismo nacional es estratégica para evitar una nueva convocatoria a las urnas y dar estabilidad institucional a las comunidades autónomas implicadas.

Europa Press detalló que, para el PP, cualquier pacto con Vox debe ser proporcional a los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y responder a las expectativas expresadas por los ciudadanos de ambas regiones. La estrategia comunicada por Cuca Gamarra se articula en la necesidad de que los acuerdos tengan coherencia interna y respeten tanto la línea nacional del partido como la voluntad popular manifestada en las urnas el 28 de mayo.

La vicesecretaria también insistió en que este tipo de negociaciones entre el Partido Popular y Vox se producen en un contexto en el que se percibe que un posible bloqueo o la imposibilidad de conformar gobiernos autonómicos podría ser utilizado políticamente por el PSOE. Según Europa Press, Gamarra llamó a ambas fuerzas a actuar con responsabilidad para evitar tales escenarios, que solo beneficiarían a los adversarios políticos del PP y que podrían ir en contra de lo expresado por los votantes el día de las elecciones.

Gamarra reiteró la disposición de la dirección nacional del PP a mantener una presencia destacada hasta lograr una solución y remarcó que la participación directa se mantendrá a lo largo de las conversaciones con Vox, tanto en Extremadura como en Aragón. Europa Press informó, además, que la intervención pretende garantizar que los acuerdos que se alcancen no solo respondan al mandato de los electores, sino que también se alineen a la estrategia global marcada por la dirección nacional del PP.

Los portavoces del PP destacan que este enfoque busca consolidar una imagen de estabilidad, coherencia y gestión responsable en la formación de gobiernos autonómicos, en una coyuntura política donde la fragmentación del voto y la aparición de nuevos actores han complicado la construcción de mayorías claras. El acuerdo al que se aspira no solo debe ser suficiente para conformar gobierno, sino también para proyectar una sintonía con las expectativas ciudadanas expresadas en las urnas, según la información aportada por Europa Press.

El Partido Popular enfrenta así el desafío de articular posiciones internas y externas, mostrando disposición para la negociación y evitando la repetición electoral. La directriz transmitida a Vox enfatiza la necesidad de alcanzar consensos proporcionados y coherentes, con la presencia directa de la cúpula nacional como elemento de respaldo a las direcciones autonómicas involucradas en las conversaciones. La continuidad de este proceso de diálogo se mantendrá en los próximos días, según confirmó la propia Cuca Gamarra en las declaraciones recogidas por Europa Press.

