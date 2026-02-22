Vox pierde un senador tras las elecciones en Extremadura y dejará de recibir una subvención de 24.000 euros al año

La exclusión de Vox de la distribución de senadores por designación autonómica de Extremadura, decidida tras los comicios regionales de diciembre de 2025, provocó que la formación liderada por Santiago Abascal pierda el único escaño que ostentaba por esa vía y, en consecuencia, la subvención anual vinculada a dicho representante. De acuerdo con la información publicada por el medio, la Asamblea regional seleccionó como senadores autonómicos a Laureano León, del Partido Popular, y a Manuel Borrego, del PSOE, lo que dejó fuera de la cámara a Ángel Pelayo Gordillo, representante de Vox hasta ahora.

Según reportó la fuente, esta modificación reduce la presencia de Vox en la Cámara Alta a dos escaños: Paloma Gómez, designada por el Parlamento andaluz, y Fernando Carbonell, elegido por las Cortes Valencianas. Anteriormente, Vox contaba con tres senadores, incluidos los obtenidos a partir de acuerdos regionales y autonómicos con el Partido Popular, como fue el caso tras los comicios autonómicos de mayo de 2023, cuando ambos partidos acordaron la designación de un senador durante las negociaciones que llevaron a María Guardiola al gobierno extremeño.

Según detalló el medio, el Senado español cuenta con un total de 208 representantes elegidos directamente por los ciudadanos en las elecciones generales y otros 57 que son designados por los parlamentos autonómicos, asignados proporcionalmente según los resultados electorales. Desde las elecciones del 21 de diciembre de 2025, la Asamblea de Extremadura decide dos de esas plazas en función de la representación surgida en los comicios regionales. La falta de un acuerdo reciente entre Partido Popular y Vox tras estos comicios llevó a que ambos escaños se repartieran solo entre PP y PSOE, excluyendo a la formación de Abascal.

El sistema de financiación del Senado establece que los Grupos Parlamentarios reciben una subvención compuesta por una cantidad fija idéntica para todos y una cuantía variable basada en el número de integrantes. Según consignó la fuente, el importe fijo mensual asciende a 15.732 euros, mientras la cuantía variable se sitúa en 1.996,50 euros mensuales por senador. La pérdida del escaño de Extremadura implica que Vox dejará de recibir 23.598 euros al año, cantidad correspondiente a la retribución anual que el Senado asigna por cada parlamentario.

Los dos senadores de Vox que permanecen en la Cámara, Paloma Gómez y Fernando Carbonell, ocupan sus escaños tras haber sido designados por los parlamentos autonómicos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Los representantes de este partido comparten el Grupo Mixto, donde también figuran María del Mar Caballero, parlamentaria de Unión del Pueblo Navarro, y José Ignacio Landaluce, quien se integró en el grupo tras abandonar el Partido Popular para centrarse en su labor como alcalde de Algeciras.

El rotativo detalló que, más allá de la reducción en la financiación, la pérdida de un escaño supone también una disminución de la capacidad de acción y representación de Vox en las instancias parlamentarias del Senado. El nuevo reparto de los senadores por designación autonómica en Extremadura refleja el cambio en los equilibrios de poder derivados de los más recientes procesos electorales y de las negociaciones políticas entre fuerzas con representación en las cámaras autonómicas.

Las plazas que cada comunidad autónoma asigna en el Senado tienen una importancia relevante en la composición de la Cámara Alta y en la distribución de los fondos parlamentarios. La cuantía de la subvención a los grupos varía anualmente en función de su número de integrantes, según el cálculo expuesto por el propio Senado. La organización de los grupos, en especial el Grupo Mixto donde ahora se encuadra Vox, se adapta de inmediato a los movimientos de entrada y salida causados por elecciones y pactos políticos regionales.

En suma, la salida de Ángel Pelayo Gordillo como senador por Extremadura responde a la falta de acuerdo entre las principales fuerzas de la asamblea regional tras las elecciones de diciembre de 2025. El Partido Popular y el PSOE se repartieron los dos escaños que correspondían a la comunidad, y Vox quedó privado de representación autonómica y de la partida económica adicional destinada a sus actividades parlamentarias en la Cámara Alta, como explicó la fuente. Las únicas representaciones de Vox en el Senado, tras la reciente exclusión en Extremadura, corresponden a Andalucía y la Comunidad Valenciana, y su grupo continuará encuadrado junto a partidos y parlamentarios independientes en el Grupo Mixto.