Sánchez reitera que "España va como nunca" y asegura que merece la pena seguir "hasta 2027 y más allá"

El reciente anuncio del fondo 'España Crece', que movilizará 120.000 millones de euros, tomó protagonismo en las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Ponferrada, en el contexto de la precampaña electoral de Castilla y León. Sánchez enfocó su intervención en la presentación de los datos económicos más recientes y en las medidas aprobadas por su Ejecutivo, subrayando los logros alcanzados en materia de empleo y crecimiento económico. Según publicó la agencia de noticias Europa Press, el jefe del Ejecutivo defendió que España alcanza actualmente cifras históricas de trabajadores ocupados, con casi 22 millones de personas empleadas, y un crecimiento del producto interior bruto estimado en el 2,8 por ciento.

De acuerdo con Europa Press, Sánchez destacó que estos datos respaldan el rumbo económico de su Gobierno y sirven como respuesta frente a las reiteradas críticas de la oposición, a quien acusó de difundir un discurso pesimista sobre el estado económico del país. El presidente tomó como referencia las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien reprochó haber mantenido durante siete años que España “se hunde, se destroza y se cae a pedazos”. Frente a esas afirmaciones, Sánchez remarcó: “Lo verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre”.

En su balance de medidas recientes, Sánchez puso en relieve la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactada con los sindicatos en el Ministerio de Trabajo, acuerdo que beneficiará fundamentalmente a personas jóvenes y trabajadoras mujeres. Según detalló Europa Press, el presidente lamentó la ausencia de la patronal en la firma de este acuerdo y, dirigiéndose directamente a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), reclamó que se retome el diálogo con los sindicatos para alcanzar un aumento de los salarios medios que garantice que la remuneración evolucione por encima del coste de la vida y permita a los trabajadores fortalecer su poder adquisitivo en términos reales.

Durante su intervención, Sánchez ironizó sobre las posiciones de la patronal en momentos de recuperación en el mercado bursátil español, haciendo especial énfasis en el comportamiento de las empresas dentro del Ibex. Recordó que la petición al empresariado de sumarse al pacto salarial ya fue planteada en la última reunión y reiteró la importancia de que contribuyan al incremento de los sueldos de los “profesionales medios”.

Según reportó Europa Press, Sánchez aprovechó también para resaltar la identidad progresista y de coalición del actual Gobierno. El presidente afirmó que el objetivo de su mandato sigue orientado a reducir la brecha de la desigualdad, y citó políticas y acciones recientemente adoptadas que, según su presentación, refuerzan esa línea.

Entre las decisiones adoptadas en la última semana por el Consejo de Ministros, Sánchez mencionó la apertura de investigaciones a grandes plataformas tecnológicas y los denominados “tecnoligarcas” por el uso indebido de la inteligencia artificial en contenidos pornográficos que manipulan los rostros y los cuerpos de mujeres. Europa Press informó que esta medida pretende regular el ámbito digital e incorporar protección frente al uso no consentido de imágenes personales a través de inteligencia artificial.

En el cierre de su acto, Sánchez contestó a la pregunta sobre la continuidad de su gestión más allá de la fecha prevista. El presidente respondió afirmativamente, aseverando: “Merece la pena hasta 2027 y más allá”, en referencia a seguir liderando el Ejecutivo y consolidar el rumbo económico y social definido por el actual Gobierno.

Europa Press detalló que Sánchez hizo especial hincapié en el compromiso con el crecimiento económico y social y en la defensa de las políticas implementadas en los últimos meses. La firma del acuerdo con los sindicatos sobre el SMI y la creación del fondo ‘España Crece’ se suman al paquete de actuaciones reivindicadas durante su intervención, en el marco de la precampaña electoral en Castilla y León.

Durante el evento, Sánchez señaló que los resultados positivos en indicadores económicos, como los casi 22 millones de empleos y la tasa de crecimiento, evidencian, según su perspectiva, una recuperación y consolidación que contrasta con las valoraciones de los partidos de la oposición. El presidente insistió en que el diálogo social y la concertación de salarios continúan siendo indispensables para mantener el poder adquisitivo de la población trabajadora y asegurar una distribución más equilibrada del crecimiento económico.

En referencia a las reformas pendientes y el futuro del mercado laboral, Sánchez invitó nuevamente tanto a los representantes empresariales como a los sindicatos a buscar consensos que faciliten incrementos salariales por encima de la inflación, requisito que, en sus palabras, fortalecería la economía interna y preservaría el bienestar de amplias capas de la ciudadanía.

Europa Press consignó que, durante su presentación, Sánchez vinculó la acción del Gobierno a los objetivos de mejora social y de protección frente a nuevas amenazas tecnológicas, destacando la reciente decisión del Consejo de Ministros y la implicación directa del Ejecutivo en la regulación digital. El presidente subrayó la voluntad de su gabinete de intervenir para frenar la proliferación de imágenes manipuladas por inteligencia artificial, aludiendo tanto a la defensa del derecho a la imagen como a la protección de los menores frente a este tipo de contenidos.

Finalmente, el mandatario ratificó su compromiso personal y político con la continuidad de las políticas estratégicas desarrolladas en su mandato, estableciendo como prioridad la consolidación de los datos económicos y laborales positivos, la lucha contra la desigualdad y la protección de las personas más vulnerables en el contexto de una economía globalizada y en transformación tecnológica, según publicó Europa Press.