Familiares, partidos e instituciones recuerdan en Vitoria a Buesa y Díez, asesinados por ETA hace 26 años

La capital alavesa ha acogido un emotivo tributo en los Jardines de la Libertad donde familiares, dirigentes y diferentes sectores sociales han unido voces para homenajear a quienes perdieron la vida debido a la violencia terrorista en 2000

La canción “Ausencia”, del cantautor Imanol, sonó en los Jardines de la Libertad mientras familiares, representantes institucionales y ciudadanos depositaban flores frente al monolito que recuerda a Fernando Buesa y Jorge Díez Elorza. La ceremonia de homenaje se realizó junto al lugar donde ambos fueron asesinados con un coche bomba de ETA el 22 de febrero de 2000, según reportó el medio.

En el acto, tal como informó la fuente, estuvieron presentes la viuda y las hijas del que fuera líder del PSE-EE de Álava y exvicelehendakari, así como los padres de Jorge Díez, quien trabajaba como ertzaina y cumplía funciones de escolta en el momento del atentado. A la ofrenda floral se sumaron representantes políticos y sindicales de la Ertzaintza, así como miembros de la ciudadanía que cada año acuden para recordar y mostrar su respeto por las víctimas.

El homenaje reunió a una amplia representación institucional. La delegación del Gobierno Vasco estuvo encabezada por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, acompañada por el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. También asistieron las consejeras de Educación, Begoña Pedrosa; de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa; de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José; y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, detalló el medio.

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, acudió junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia. Cargos públicos de todas las formaciones políticas participaron este año en el acto; Vox estuvo representado por su portavoz en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, después de no haber estado presente en la edición anterior. EH Bildu envió a Ibon San Saturnino, responsable político de la formación en Álava. El Partido Popular estuvo representado por su presidente provincial, Iñaki Oyarzabal, y Sumar por Oskar Fernández, concejal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, según consignó la fuente.

La Fundación Fernando Buesa destacó que este homenaje busca no solo recordar a Buesa y Díez, sino también honrar la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Miembros de la Ertzaintza y de la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (Aserfavite), así como numerosas víctimas, también participaron en el acto de recuerdo, reportó el medio.

En el transcurso de la ceremonia, la sociedad vasca y los diferentes sectores institucionales se unieron en la capital alavesa para dejar constancia del rechazo a la violencia y del compromiso con la memoria de las personas afectadas. El evento, organizado frente al monolito situado en el mismo parque donde ocurrió el atentado hace 26 años, refleja el esfuerzo continuado de los familiares y miembros de asociaciones de víctimas por mantener viva la memoria y la demanda de justicia.

La cita de este año, tal como publicó la fuente, volvió a reunir a una pluralidad de voces políticas y sociales que coincidieron en la importancia de recordar y rendir homenaje. El acto enfatizó la dimensión colectiva del recuerdo, con la participación tanto de familiares directos como de dirigentes institucionales, fuerzas de seguridad y ciudadanos, consolidando así el homenaje como un encuentro anual de la sociedad vasca contra el olvido y la impunidad.

