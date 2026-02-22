Espana agencias

Andueza (PSE) pide una "lectura crítica" de lo que supuso ETA "por parte de los asesinos y los que le prestaron apoyo"

Guardar

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido una "lectura crítica de todo lo que supuso el terrorismo, por parte de los asesinos y por parte de los que le prestaron su apoyo" y ha recordado la "firmeza" del exvicelehendakari y parlamentario asesinado por ETA, Fernando Buesa, y de su escolta en el aniversario de su asesinato.

Andueza ha afirmado este domingo, tras participar en la ofrenda floral celebrada en Vitoria-Gasteiz en recuerdo del exdirigente socialista Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, asesinados hace 26 años por ETA, que los terroristas "no consiguieron callar la voz del socialismo vasco, siempre firme a la hora de denunciar el proyecto totalitario de ese mundo".

"Comparto con la familia Buesa que es imprescindible una lectura crítica de todo lo que supuso el terrorismo, por parte de los asesinos y por parte de los que le prestaron su apoyo. Hoy podemos sentir el orgullo de la derrota de ETA y de ese proyecto de imposición, y lo hacemos estando cerca de las víctimas y sus familias", ha señalado el dirigente socialista.

En el acto de este domingo han participado, además de Andueza y familiares de los asesinados, una amplia representación de socialistas alaveses, encabezados por el secretario general, Javier Hurtado, y la presidenta del PSE-EE, Cristina González.

También han participado en el acto el vicelehendakari segundo, Mikel Torres; la consejera de Justicia, María Jesús San José; la viceconsejera de Derechos Humanos, Arritxu Marañón; el secretario general del grupo parlamentario, Ekain Rico, y los diputados Daniel Senderos y Gabriel Arrúe.

Tras el acto, Andueza ha subrayado la "firmeza" del exvicelehendakari, y ha expresado que "con el asesinato de Fernando, los terroristas trataron de callar una voz del socialismo vasco siempre firme a la hora de denunciar el proyecto totalitario de ese mundo", algo que "no consiguieron", ya que "sus palabras, sus reflexiones, han estado presentes todo este tiempo".

Por otro lado, ha recordado a los empleados de la empresa Elektra asesinados un año después en San Sebastián, también con un coche bomba, y con el entonces concejal socialista de Ordizia Iñaki Dubreuil, que resultó herido en el atentado.

"Quiero recordar hoy también a José Ángel Santos y Josu Leonet, trabajadores de Elektra, asesinados en 2001 con un coche bomba en Martutene. Y enviar un abrazo al compañero Iñaki Dubreuil, objetivo de ETA ese día y herido gravemente, con el que tuve la suerte de compartir jornada hace unos días en Ordizia", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez recuerda que CyL fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox y pide que se convierta en "el punto y final"

El presidente del Gobierno urge a derrotar al bloque conservador en las próximas autonómicas de Castilla y León, resaltando la opción socialista como alternativa para impulsar un giro progresista y superar la etapa actual impulsada por la alianza popular y Vox

Sánchez recuerda que CyL fue

La gestora del PSPV de Almussafes ve "improcedentes" las declaraciones de los concejales socialistas de la localidad

La gestora del PSPV de

Familiares, partidos e instituciones recuerdan en Vitoria a Buesa y Díez, asesinados por ETA hace 26 años

Familiares, partidos e instituciones recuerdan

Rueda reivindica a su equipo dos años después de su victoria y pone "deberes": "Tenemos que ir a por más"

En un acto multitudinario en Santiago de Compostela, Alfonso Rueda defendió la labor conjunta de sus colaboradores y lanzó un mensaje de autocrítica, exigiendo a su administración nuevos objetivos y aspiraciones para evitar la complacencia y buscar avances constantes

Rueda reivindica a su equipo

Comunidad de Madrid pide a Delegación 1.500 guardias civiles y "bajar" ratios de delitos tras los datos de criminalidad

El consejero de Digitalización ha exigido a la Delegación del Gobierno reforzar la seguridad en la región tras la publicación de datos que muestran incrementos preocupantes en homicidios, agresiones sexuales y tráfico de drogas, criticando la gestión actual

Comunidad de Madrid pide a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez aterriza en CyL para

Sánchez aterriza en CyL para frenar la sangría electoral: “En 2022 fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox, hagamos que sea el punto y final”

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

ECONOMÍA

Una vivienda usada como alquiler

Una vivienda usada como alquiler turístico ilegal en Ibiza recibe una multa de 177.525 euros

El declive del campo español: los trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social se reducen en 139.000 desde 2018

Las ciudades se volvieron activos

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones