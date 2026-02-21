Espana agencias

Pollán (Vox) critica a Mañueco por "ignorar" el ruido del campo y realizar promesas "que ya ha incumplido antes"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha criticado al líder del PP y presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por "no querer escuchar el ruido de los tractores de los cazadores y sus escopetas, a los que ignora", al tiempo que ha lamentado que haga promesas "que ya ha incumplido antes".

En declaraciones a los medios durante su visita a la localidad vallisoletana de Nava del Rey, donde ha estado acompañado por el eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé, el candidato del partido a la Junta ha remarcado que su partido "no va al campo a hacerse fotos, como Mañueco, sino a escuchar a agricultores y cazadores para luego poder defenderlos".

El leonés ha lamentado que el Partido Popular de Mañueco "lleve ignorando demasiado tiempo al campo" de la Comunidad, para añadir que "esto es a lo que se refiere cuando Mañueco dice que no quiere ruido. No quiere escuchar el ruido de los tractores ni el ruido de los cazadores y sus escopetas, a los que ignora".

Por último, ha señalado que al líder autonómico "sólo se le escucha realizar promesas que ya ha incumplido antes o que se sabe que va a incumplir, porque no es creíble ni de fiar". "Fue incapaz de cumplir los 32 puntos del Pacto de Gobierno con Vox", ha concluido.

