Identificado un hombre por su implicación en una agresión a un participante en un acto de Vox en Bilbao

La Ertzaintza ha identificado a un hombre por su supuesta implicación en una agresión a un participante en un acto público de Vox registrada en la tarde de este pasado viernes en Bilbao, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las siete y media de la tarde, cuando un integrante de una carpa de Vox, instalada en la Gran Vía de Bilbao, fue increpado por otro individuo que, al parecer, le propinó un tortazo en la cara.

La Ertzaintza identificó al presunto autor de la agresión, un hombre de 61 años. La víctima fue un joven de 24 años, según los datos facilitados por la Consejería de Seguridad.