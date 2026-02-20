Vivienda dice que Código Técnico de Edificación no tendrá sobrecoste de 18.000 euros/casa

Madrid, 20 feb (EFE).- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana defiende que la modificación del Código Técnico de Edificación (CTE) no va a suponer una sobrerregulación ni un sobrecoste de 18.000 euros por vivienda.

Desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez señalan que esta modificación del CTE, que se encuentra en fase de tramitación, es fundamental para garantizar la seguridad, sostenibilidad y accesibilidad en la edificación.

Subrayan que es clave para el refuerzo del comportamiento de estructuras y mecanismos frente a incendios o propagación del fuego; para reducir la huella de carbono del parque (los edificios son responsables del 40 % del consumo final de energía y generan el 35 % de las emisiones) o para mejorar la calidad de vida de las personas en el proceso de transformación que viven barrios y ciudades.

Vivienda insiste en que el CTE debe adaptarse a la innovación en el sector de la construcción y a materiales y tecnologías más modernas y tiene que equiparase al resto de normativas con las que convive, como la transposición de la directiva europea de eficiencia energética, y a las demandas de la ciudadanía.

Sobre las emisiones de los inmuebles, incorpora como exigencia la obligación de declarar a partir de ciertas fechas el Potencial de Calentamiento Global (PCG), un indicador introducido por la directiva europea que cuantifica la contribución -en términos de emisiones de CO2 equivalente por m2- de un edificio a lo largo de su vida. Esta modificación, explica Vivienda, no establece límites a este PCG.

Respecto a las plazas para bicicletas, la directiva europea establece dos por cada vivienda, pudiendo adaptarse previa evaluación de las autoridades locales, por lo que el borrador del CTE recoge esa posibilidad de ajustarlas a criterio de las autoridades locales.

En cuanto a la energía fotovoltaica en inmuebles, la nueva directiva europea fija la exigencia de que los edificios optimicen su potencial de aprovechamiento de energía solar y el borrador del CTE recoge que, para cumplir con esta exigencia, no se incremente el porcentaje de energía renovable que deben instalar los edificios, sino que un porcentaje de la potencia que debe cubrirse con renovables se haga con fotovoltaica, EFECOM

