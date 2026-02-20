Robles dice que la agresión del DAO le da "asco" y pide revisar protocolos para que las mujeres se animen a denunciar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este viernes que la presunta agresión sexual cometida por el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel González contra una subordinada le produce "asco", y ha pedido revisar los protocolos que la Administración Pública tiene en este ámbito para que las mujeres se animen a denunciar.

En declaraciones a los medios tras un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, la titular de la cartera de Defensa ha asegurado también que el "rechazable comportamiento" del exDAO le "avergüenza", le "conmociona" y "siente un profundo dolor". "Me parece tan sorprendente que todavía puedan ocurrir estos comportamientos en el ámbito de la Administración Pública", ha agregado.

En esta línea, ha reclamado una reflexión y un análisis respecto a los protocolos adoptados en el seno de las administraciones y las instituciones para hacerlos "ágiles" y que las personas agredidas "puedan tener apoyo". "Las mujeres no se tienen que sentir desprotegidas y hay que hacer autocrítica, porque desde el punto de vista público estamos fallando", ha lamentado.

EL CASO SE USA POLÍTICAMENTE

Robles ha eludido valorar las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aseguró que si la víctima se sintió desprotegida dimitiría, y tampoco ha valorado si su compañero en el Consejo de Ministros se equivocó al nombrar al exDAO. Sí ha dicho que "no le gusta quien políticamente que tiene mucho que callar estén utilizando estos temas", sin señalar concretamente.

En cualquier caso, ha pedido que "la Justicia actúe rápido". "La prioridad es depurar responsabilidades penales, que las hay, que las mujeres no se sientan desprotegidas y valorar nuestros protocolos", ha rematado la ministra.